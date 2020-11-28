Наступного тижня Верховна Рада заслухає інформацію представників Міністерства охорони здоров'я щодо ефективності запровадженого на три тижні «карантину вихідного дня».

В уряді запевняють, що наразі підстав для запровадження в Україні локдауну немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав у коментарі журналістам після наради керівництва парламенту, лідерів фракцій та груп, в якій брали участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Він зазначив, що на нараді порушувалося питання щодо можливого введення локдауну.

За словами Арахамії, Шмигаль повідомив, що на даний час немає підстав для запровадження локдауну.

Арахамія додав, що, за розрахунками епідеміологів, щоб "локдаун спрацював, потрібен час - від мінімум 15 днів до трьох тижнів".

Голова фракції "СН" зазначив, що на нараді йшлося про те, що "станом на зараз в нас достатньо ліжко-місць у лікарнях, і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну".

За його словами, народні депутати отримали від уряду гарантії, що парламент знатиме про потенційну дату локдауну за 7 днів до його введення.

Арахамія також повідомив, що наступного тижня Верховна Рада заслухає інформацію представників Міністерства охорони здоров'я щодо ефективності запровадженого на три тижні «карантину вихідного дня».

"Наступного тижня будемо чути доповідь, яким чином воно спрацювало", - сказав Арахамія. - "Будемо робити ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало - будемо коригувати".

Відповідно до календарного плану роботи парламенту, депутати з 1 по 4 грудня працюватимуть у пленарному режимі.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження «карантину вихідного дня». Зокрема у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, заборонено діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на декілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якнайшвидше.

25 листопада Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 709701 людина, померли 12 тис. 093. Учора було виявлено 16 тис. 294 нових хворих.

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Автор: Надя Пришляк