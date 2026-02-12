Несподіваний лідер ринку: названо електромобіль, який розмітають українці

Найпопулярнішим на ринку нових електрокарів став китайський кросовер.

Січень 2026 року відзначився очікуваним спадом на українському ринку електрокарів. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Після бурхливого грудня, коли всі поспішали придбати авто до повернення ПДВ, січень приніс більш скромні результати – лише 864 нові електромобілі (-85,2% до грудня). Проте ситуація не така сумна, як здається на перший погляд: порівняно з минулим роком, продажі виросли на 35,6%, що показує – електрифікація ринку триває.

Серед марок конкуренція нагадує монолог китайських виробників із поодинокими репліками європейців. BYD утримує абсолютне лідерство, фактично забезпечивши половину всіх продажів нових електромобілів за місяць (454 авто). Одразу за ним йдуть Zeekr та Volkswagen.

Рейтинг моделей свідчить про те, що українські покупці дедалі сміливіше пробують нові суббренди та різні форм-фактори. Беззаперечним і несподіваним лідером місяця став BYD Leopard 3 (133 авто).

Цей компактний, але яскравий кросовер від суббренда Fang Cheng Bao привабив покупців, які шукають індивідуальність і сучасні технології. На другому місці розташувався Volkswagen ID. Unyx (88 авто), який підтвердив успіх стратегії "‎емоційного дизайну"‎. На третій позиції розташувався BYD Sea Lion 06 (87 авто).

Таким чином, вітчизняний ринок нових електромобілів тримається на трьох китах: BYD, офіційних дилерах, які ще працюють за грудневим напливом замовлень, та новинках із Китаю, що з’являються швидше, ніж українці встигають до них звикнути.

Раніше стало відомо, що у січні автопарк України поповнився на 11,4 тисячі легкових авто з бензиновими двигунами – це на 40% більше, ніж торік. Серед нових легкових авто з бензиновими двигунами найбільше купували компактний кросовер Hyundai Tucson.

Також повідомлялося, що у січні автопарк України поповнився 2336 легковими гібридами (HEV та PHEV), що на 40% більше, ніж торік у цей же період. Серед нових легковиків в сегменті гібридів першість здобув кросовер Toyota RAV4.

