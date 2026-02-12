Уряд розширив програму компенсації оренди для ветеранів: хто може претендувати на виплати

Кошти розподілятимуть між регіонами у три етапи: до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня.

Уряд розширив програму компенсації оренди житла для всіх ветеранів. Кошти розподілятимуть між регіонами у три етапи.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, отримати кошти на покриття оренди житла відтепер можуть:

захисники і захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях;

ветерани/ветеранки війни з числа ВПО, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю;

особи, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором у зв’язку із захистом України, і які повернулися з полону і житло яких залишилось на окупованій РФ території.

Подати заяву можна через структурні підрозділи ветеранської політики або ЦНАП за місцем орендованого житла.

Відео дня

У Мінветеранів повідомили, що таким чином, всі ветерани й ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати кошти від держави на покриття оренди житла.

"Кошти розподілятимуть між регіонами у три етапи: до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня – щоб виплати надходили вчасно. Компенсацію можуть продовжити ще на 6 місяців, якщо Захисники/Захисниці не мають іншого житла", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прем’єрки, запроваджується спеціальний статус суб’єкта ветеранського підприємництва, щоб ветерани мали доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових та інших інструментів розвитку власної справи. Алгоритм отримання статусу додатково повідомить Мінветеранів.

Крім цього, Кабмін затвердив державну програму "Ветеран.Робота" на 2026–2027 роки. Вона охоплює професійну адаптацію, перекваліфікацію, супровід працевлаштування, та розвиток кар’єрних можливостей після служби.

"Розвиваємо цифрову платформу "Кар’єра ветерана", де вже понад 65 тисяч вакансій, більше 3 тисяч зареєстрованих ветеранів і майже тисяча роботодавців. Вона допомагає поєднати військовий досвід з цивільними компетенціями і знайти найкращу посаду для ваших знань і навичок", - додала Свириденко.

Послуги для ветеранів – останні новини

У липні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Цей закон визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

Також у 2025 році Мінветеранів розпочало програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.

Вас також можуть зацікавити новини: