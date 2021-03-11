Завдяки глазурі домашні пряники стануть більш апетитними та яскравими.

Домашні пряники – це завжди дуже смачно! До того ж такі ласощі можна прикрасити приготовленою власноруч глазур’ю на власний смак.

Білкова глазур для пряників

Яєчні білки - 2 шт.

Цукрова пудра - 12 ст. л.

Збити яєчні білки з цукром вінчиком або міксером до розчинення пудри і білого кольору (до твердих піків збивати не потрібно).

Зазвичай уже фактично готові гарячі пряники швидко занурюють у приготовану глазур або змащують їх у два шари приготовленою глазур'ю за допомогою силіконового пензлика. Потім повертають деко з пряниками ще на 10 хвилин у гарячу духовку.

Кольорова глазур для пряників

Цукрова пудра - 250 г

Яєчний білок - 1 шт.

Барвники для глазурі - за смаком

Цукрову пудру потрібно просіяти через сито або звичайну марлю, щоб не залишилося жодної грудочки або великої частинки.

Читайте такожПишні домашні пряники: рецепти смачних ласощів на кефіріУ цукрову пудру додати яєчний білок. Важливо щоб жодної краплі жовтка не виявилося в суміші, інакше глазур не вийде потрібної консистенції.

Добре перемішати й збити суміш на білу густу піну. Як з’явилася піна, потрібно провести по ній ложкою. Якщо залишився слід і зник аж через 10 секунд, значить – глазур готова. В іншому разі треба підсипати цукрової пудри або підлити трохи води.

Готову глазур необхідно перекласти в кондитерський шприц. Якщо такого немає, то можна взяти звичайний пакет і зав'язати його, а сам куточок пакетика зрізати. Таким чином можна прикрашати глазур’ю пряники.

Аби забарвити глазур, необхідно додати туди трохи харчового барвника, все добре перемішати. Можна повністю залити нею пряник або за допомогою пензлика або зубочистки нанести малюнок на готову випічку.

Цукрова глазур

Цукрова пудра - 150 г

Лимонний сік - приблизно 2 ч. л.

Холодна кип'ячена вода - 1 ст. л.

Барвники за бажанням

У глибоку миску насипати цукрову пудру і додати сік. Далі слід потроху додавати воду (її може знадобитися більше або менше) і добре все перемішувати. Важливо гарненько вмішувати рідина в цукрову суміш. За потреби додати ще води або цукрової пудри.

В результаті повинна вийде тягуча маса без грудочок. Перевірити її готовність можна так: чайною ложкою взяти трохи глазурі й капнути на чисту, суху й рівну поверхню. Якщо крапля тримається і не розтікається відразу на всі боки, то вона потрібної консистенції.

Глазур швидко засихає, тому використовувати її для прикрашання печива краще потроху. А в разі, якщо глазур трохи засохла, слід просто додати в неї кілька крапель соку або води і розмішати.

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Автор: Аліна Вишневська