Смаколики у мультиварці готуються доволі просто й дуже смакують з чаєм або кавою.

Свіжоспечені домашні смаколики – що може бути кращим до чаю або кави? Смачні пироги, торти, кекси і навіть примхливі бісквіти можна приготувати у мультиварці. Вона значно спрощує процес приготування випічки й скорочує час, проведений біля плити.

Кекс з какао й вишнею у мультиварці

Борошно - 1,5 ст.

Яйця - 4 шт.

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Рослинна олія - 5 ст. л.

Какао - 3 ст. л.

Молоко - 1/3 ст.

Цукор - 150 г

Ванільний цукор - 10 г

Білий шоколад - 150 г

Вишня - 150 г

Яйця збити з цукром. Додати олію, ванільний цукор, просіяне з розпушувачем борошно й замісити тісто.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціЧашу мультиварки змастити олією і вилити в неї половину тіста.

У решту тіста додати молоко та какао, перемішати. Молока може знадобитися трохи більше або менше – важливо, щоб темне і біле тісто були однакові за консистенцією.

Акуратно вилити темне тісто на біле, намагаючись їх не змішати.

Зверху на темне тісто викласти вишню. Вишню краще брати сушену або в'ялену, бо заморожена може пустити багато соку, незважаючи на зціджування.

Випікати в режимі "Випічка" приблизно 65 хвилин. Якщо вишня дуже соковита, то може знадобитися й 80 хвилин.

Готовий кекс посипати тертим білим шоколадом і ще випікати 5-10 хвилин, щоб він розплавився. Вийняти готовий кекс із форми й остудити.

Простий сирний десерт

Сир - 200 г

Цукор - 1 ст. л.

Кокосова стружка - 1 ст. л.

Яйця - 2 шт.

Розтерти яйця з цукром. Додати сир і розтерти до однорідності. Додати дрібку солі та ложку кокосової стружки.

Розкласти тісто по формах, наповнивши кожну на 2/3 об’єму. Покласти їх у мультиварку, ввімкнути режим "Випікання" на 40 хвилин.

Пиріг з грушею і шоколадом

Борошно пшеничне - 1 ст.

Цукор - 1 ст.

Олія - ​​0,5 ст.

Яйце куряче - 3 шт.

Розпушувач тіста - 1 ч. л.

Ванілін - дрібка

Груша - 2 шт.

Шоколадні краплі - 50 г

Олію та одне яйце збити міксером на великій швидкості до білої пишної маси. Решту яєць збити з цукром і ваніліном упродовж 4-5 хвилин.

З'єднати 2 яєчні суміші й перемішати лопаткою або міксером на низькій швидкості. Борошно з'єднати з розпушувачем і просіяти. Потім акуратно лопаткою вмішати в тісто рухами від низу до верху.

Груші помити й очистити від шкірки і серцевини. Нарізати невеликими кубиками, разом із шоколадними краплями вмішати у тісто.

Чашу мультиварки змастити олією, викласти тісто. У мультиварці випікати на режимі "Випічка" впродовж 60-65 хвилин. Перевіряти пиріг на готовність дерев'яною шпажкою.

Коли пиріг буде готовий, дати йому постояти у формі 10-15 хвилин, потім акуратно перевернути на блюдо.

Рибний пиріг із зеленою цибулею

Борошно - 250 г

Вода - 80 мл

Вершкове масло - 15 г

Цукор - 1 ч. л.

Курячі яйця - 1 шт.

Дріжджі - 15 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Курячі яйця - 2 шт.

Зелена цибуля - 0,5 г

Скумбрія консервована - 240 г

Розчинити цукор у теплій воді з дріжджами (свіжими). Залишити підходити на 10 хвилин у теплому місці.

Читайте такожВатрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічкуЩойно з'явиться пінна шапка, продовжити далі. Перелити дріжджі в широку миску, додати до них яйце, сіль, просіяне борошно й замісити тісто. Додати розм'якшене вершкове масло. В результаті має вийти ніжне, м'яке тісто. Закрити харчовою плівкою миску і покласти у тепле місце на 1 годину.

Порубати дрібно варені яйця та зелену цибулю. Рибу розім'яти виделкою разом із олією. Змішати яйця, цибуля й рибу. Відкласти начинку вбік.

Тісто, що підійшло, викласти на робочу поверхню. Поділити на 2 частини і розкачати кожну. Має вийти 2 кола по діаметру чаші мультиварки з урахуванням бортиків.

Чашу мультиварки змастити маслом і викласти на дно частину тіста, оформивши бортики в 4 см заввишки. На тісто викласти начинку. Зверху закрити другою частиною тіста і защипати краї.

Увімкнути режим "Випічка" у мультиварці на 40 хвилин. Потім вийняти гарячий пиріг, перевернути його нижньою стороною вгору й пекти ще 20 хвилин.

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Автор: УНІАН