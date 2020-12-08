Домашні суші готуються з риби, рису і норі.

Відома у всьому світі страва суші готується з приправленого оцтом рису і різних морепродуктів. Ця страва прийшла в українські ресторани не з Японії, а із західних країн, де і були придумані знамениті роли Філадельфія і Каліфорнія. Деякі суші готуються з начинки і рису і загортаються в норі - тонкий лист з водоростей. В інших варіантах начинка загортається в норі, потім в рис, а зверху покривається рибою, омлетом, сиром, ікрою або кунжутом.

Рол Філадельфія

Рис для суші ( білий круглозерний) - 1 велика жменя.

Лососева риба слабосолона - 100 г.

Норі - 1/2 листа.

Вершковий сир Філадельфія - 80-100 г.

Огірок довгий - 1 шт.

Рисовий оцет.

Для ролів потрібно взяти м'який сир (в ідеалі "Філадельфія", але можна і з іншим - більш бюджетним), довге філе лосося і спеціальний рис. Також вам знадобиться килимок для суші. За бажанням в начинку можна додати авокадо і дрібну ікру.

Рис промити під струменем води, не перемішуючи. Відварити до готовності, готовий рис просочити рисовим оцтом (можна зробити зі звичайного оцту, цукру і соєвого соусу).

Половинку листа норі укласти глянсовою стороною на килимок, обгорнутий харчовою плівкою. Змоченими в підкисленій воді руками взяти жменю рису. Розрівняти рис по листу норі, але залишити приблизно 1 сантиметр норі без рису з одного боку, а з другого боку виступити рисом на 1 см далі краю норі.

Для акуратного перевороту, щоб рис виявився внизу, а норі нагорі, накрити рис килимком і перевернути його листом норі наверх.

Посередині норі викласти ложкою смужку вершкового сиру і кілька тонких смужок огірка.

За допомогою килимка акуратно згорнути рол, щоб рис з виступаючого краю з'єднався з рисом на норі. Зафіксувати рол в тугий джгут, обрізати кінці гострим ножем.

Лосось нарізати на тонкі пластини. Рівномірно покрити рол шматочками риби. Ще раз загорнути рол в килимок і щільно стиснути, щоб риба рівномірно покрила рол. Нарізати гострим мокрим ножем на 6-8 шматочків. Подавати з соєвим соусом, імбиром і васабі.

Рол Каліфорнія

Цей рол готується з рисом назовні і червоною дрібною ікрою. Начинка як правило складається з креветок, авокадо, огірка і майонезу.

Цукор - 1 ст. л.

Соєвий соус - 1 ст. л.

Авокадо - 1 шт.

Соус васабі - 100 г.

Рис круглозерний - 1 ст.

Норі - 2 шт.

Креветки - 100 г.

Ікра червона тобіко - 50 г.

Майонез - 100 г.

Оцет - 4 ст. л.

Рис промити, залити склянкою води і варити спочатку на середньому, потім на слабкому вогні приблизно 10 хвилин під кришкою. Залишити рис у воді ще на 10 хвилин. Додати в каструлю оцет, ложку кип'яченої води, сіль і цукор і підігріти на вогні. Добре перемішати рис з рідиною і залишити до повного охолодження.

Авокадо очистити і нарізати довгими скибочками. Креветки поділити навпіл. Майонез перемішати з васабі і соєвим соусом. Норі покласти на килимок глянсовою стороною вниз. Зверху викласти рис. Перевернути рис з норі так, щоб рис виявився внизу. На норі посередині викласти авокадо, креветки і майонезний соус з васабі. За бажанням можна додати огірок.

Акуратно загорніть рол за допомогою килимка як в попередньому рецепті. Надайте ролу прямокутну форму. Рис повинен бути зверху, а начинка в норі - всередині. Обваляйте рол в ікрі тобіко і наріжте на 8 шматочків.

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Автор: Катерина Пулатова