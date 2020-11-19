У кулінарії часто використовують кляр при готуванні м'ясних страв. Шматок м'яса опускають в рідку суміш перед смаженням, щоб страва покрилася смачною золотистою скоринкою. Так блюдо вийде соковитим і апетитним, а також не буде пригорати на сковороді.
Якщо ви готуєте м'ясо з курки - використовуйте рідкий кляр, щоб м'ясо ним просочилося і стало соковитіше. Для соковитого м'яса кляр можна робити більш густим. Інгредієнти для кляру потрібно добре до однорідності. Перед тим, як занурювати м'ясо в кляр, обваляйте його в борошні, якщо його немає в складі кляру.
Кляр з яйцями і молоком
- Пшеничне борошно - 0,5 ст.
- Курячі яйця - 2 шт.
- Молоко - 0,5 ст.
- Сіль, чорний перець за смаком.
Борошно просіяти через сито, збити блендером. Влити тепле молоко, збити ще раз до однорідності, посолити і поперчити. Занурювати відбите м'ясо в кляр перед смаженням.
Кляр зі сметаною
- Яйця - 2 шт.
- Сметана - 2 ст. л.
- Борошно - 6-7 ст. л.
- Сіль, перець.
- Куряче філе - 2 шт.
Борошно просіяти через сито. Яйця зі сметаною збити до однорідності, посолити і поперчити. По одній ложці всипати борошно і активно перемішувати кляр, щоб не було грудочок. Філе нарізати пластинами, відбити молотком з двох сторін, занурити в кляр з двох сторін. Смажити на розпеченій сковороді з рослинною олією по 3 хвилини з кожного боку.
Кляр для відбивних з майонезом
- Філе курячої грудки - 1 шт.
- Майонез - 100г.
- Яйце куряче - 2 шт.
- Борошно пшеничне - 100 г.
- Соняшникова олія.
- Сіль і спеції.
Перемішати яйця з майонезом виделкою, додати борошно. Посолити і поперчити до смаку. Збити суміш блендером. Куряче філе нарізати на відбивні, відбити молотком, обваляти в клярі і смажити на розпеченій сковороді.
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