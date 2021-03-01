Морквяна запіканка - рецепти / фото multivarca.ru

Запіканка морквяна – корисний десерт, який підійде як діткам, так і дорослим. Для різноманітності смаку в страву можна додавати, наприклад, сир, родзинки, дрібно нарізані яблука та інші компоненти.

Морквяно-гарбузова запіканка

  • Морква - 200 г
  • Гарбуз - 200 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Мед - 2 ст. л.
  • Кефір - 300 мл
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Манна крупа - 110 г
  • Кориця - 0,5 ч. л.
  • Кардамон - дрібка
  • Гарбузове насіння - 1 ст. л.

Манку залити кефіром і залишити на 15 хвилин.

Моркву та гарбуз нарізати невеликими кубиками. Викласти у сотейник, додати 50 мл води і тушкувати 15 хвилин. Овочі пюрирувати блендером.

Читайте такожНайніжніші сирники: як приготувати пишні й апетитні смаколикиУ мисці з'єднати манну крупу, мед, яйце, розпушувач, корицю і кардамон. Перемішати.

Додати морквяно-гарбузове пюре й добре перемішати до отримання однорідного тіста.

Форму змастити вершковим маслом та присипати манною крупою. Викласти тісто у форму, розрівняти й посипати гарбузовим насінням.

Випікати у розігрітій до 180°С духовці 40 хвилин, до золотистого кольору. Подавати запіканку зі сметаною або збитими вершками.

Запіканка морквяно-сирна

  • Сир - 400 г
  • Морква - 100 г
  • Родзинки - 120 г
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Цукор - 4 ст. л.
  • Крупа манна - 5,6 ст. л.
  • Сметана - 3 ст. л.
  • Кориця (за бажанням) - 0,5 ч. л.

Морквину натерти на дрібній тертці. Змішати сир з морквою та яйцями. Потім додати манку, цукор, родзинки, сметану і корицю. Добре все перемішати.

Форму для випічки змастити маслом і посипати манкою. Викласти морквяно-сирну масу у форму. Відправити у розігріту духовку на 40-50 хвилин.

Морквяна запіканка в мультиварці

  • Морква - 2 шт.
  • Яйця - 2 шт.
  • Манка - 4-5 ст. л.
  • Цукор - 3-4 ст. л.
  • Ванільний цукор - 1-2 ч. л. за бажанням
  • Вершкове масло - 50 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Цедра лимонна або кориця - до смаку
  • Сухофрукти - жменя

Моркву подрібнити на тертці або в блендері. Потім додати до моркви яйця, цукор, розм'якшене масло та перемішати.

Отриману масу перемішати з манкою, розпушувачем і спеціями. Залишити на декілька хвилин, щоб манка розбухла.

Як приготувати морквяну запіканку/ фото vkuso.ru

Вмішати промиті й обсушені сухофрукти.

Запіканку можна спекти прямо в чаші мультиварки, або можна підібрати підходящу за розміром дна форму, наприклад, силіконову або з фольги.

Встановити на мультиварці режим "Випічка" або "Запіканка" на 45 хвилин.

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Автор: УНІАН