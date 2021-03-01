Запіканка морквяна – корисний десерт, який підійде як діткам, так і дорослим. Для різноманітності смаку в страву можна додавати, наприклад, сир, родзинки, дрібно нарізані яблука та інші компоненти.
Морквяно-гарбузова запіканка
- Морква - 200 г
- Гарбуз - 200 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Мед - 2 ст. л.
- Кефір - 300 мл
- Яйце куряче - 1 шт.
- Манна крупа - 110 г
- Кориця - 0,5 ч. л.
- Кардамон - дрібка
- Гарбузове насіння - 1 ст. л.
Манку залити кефіром і залишити на 15 хвилин.
Моркву та гарбуз нарізати невеликими кубиками. Викласти у сотейник, додати 50 мл води і тушкувати 15 хвилин. Овочі пюрирувати блендером.
Читайте такожНайніжніші сирники: як приготувати пишні й апетитні смаколикиУ мисці з'єднати манну крупу, мед, яйце, розпушувач, корицю і кардамон. Перемішати.
Додати морквяно-гарбузове пюре й добре перемішати до отримання однорідного тіста.
Форму змастити вершковим маслом та присипати манною крупою. Викласти тісто у форму, розрівняти й посипати гарбузовим насінням.
Випікати у розігрітій до 180°С духовці 40 хвилин, до золотистого кольору. Подавати запіканку зі сметаною або збитими вершками.
Запіканка морквяно-сирна
- Сир - 400 г
- Морква - 100 г
- Родзинки - 120 г
- Яйця курячі - 3 шт.
- Цукор - 4 ст. л.
- Крупа манна - 5,6 ст. л.
- Сметана - 3 ст. л.
- Кориця (за бажанням) - 0,5 ч. л.
Морквину натерти на дрібній тертці. Змішати сир з морквою та яйцями. Потім додати манку, цукор, родзинки, сметану і корицю. Добре все перемішати.
Форму для випічки змастити маслом і посипати манкою. Викласти морквяно-сирну масу у форму. Відправити у розігріту духовку на 40-50 хвилин.
Морквяна запіканка в мультиварці
- Морква - 2 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Манка - 4-5 ст. л.
- Цукор - 3-4 ст. л.
- Ванільний цукор - 1-2 ч. л. за бажанням
- Вершкове масло - 50 г
- Розпушувач - 0,5 ч. л.
- Цедра лимонна або кориця - до смаку
- Сухофрукти - жменя
Моркву подрібнити на тертці або в блендері. Потім додати до моркви яйця, цукор, розм'якшене масло та перемішати.
Отриману масу перемішати з манкою, розпушувачем і спеціями. Залишити на декілька хвилин, щоб манка розбухла.
Вмішати промиті й обсушені сухофрукти.
Запіканку можна спекти прямо в чаші мультиварки, або можна підібрати підходящу за розміром дна форму, наприклад, силіконову або з фольги.
Встановити на мультиварці режим "Випічка" або "Запіканка" на 45 хвилин.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Найсмачніші млинці на молоці: як приготувати апетитні смаколики
- Ідеально пишний бісквіт: як приготувати смачну випічку
- Найкращий крем для бісквіта: різні рецепти для просочення та прикрашання тортів
- Ароматно-соковита тушкована капуста: як приготувати апетитну страву
- Смачні еклери зі згущеним молоком: як приготувати апетитні тістечка
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram