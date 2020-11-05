Ситні й соковиті зрази можна подавати як на обід, так і на вечерю.

Зрази з грибами – неймовірно ароматна й апетитна страва. За основу для них можна брати картопляне пюре або ж м’ясний фарш. У кожному разі вийде дуже смачна й ситна страва, яку можна подавати як на обід, так і на вечерю.

Картопляні зрази з грибами і сиром

Картопля - 800 г

Яйце - 1 шт.

Борошно - 0,5 ст.

Печериці - 300 г

Сир - 180 г

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Олія рафінована - 60 мл

Сіль, перець - за смаком

Насамперед треба відварити картоплю, посоливши воду після кипіння.

Приготування грибної начинки. Цибулю нарізати дрібними кубиками, закинути на сковороду для смаження, политу олією. Цибуля має насититися олією, стати м'якою.

Читайте такожАпетитні млинці з грибами: як приготувати смачну стравуГриби вимити, нарізати дрібно, додати до цибулі. Смажити кілька хвилин, потім посолити, щоб пустили сік. Готувати їх на середньому вогні до повного випаровування рідини. Наприкінці додати подрібнений часник.

Відварну картоплю звільнити від рідини, зробити з неї пюре. Масло і картопляний відвар в пюре додавати не потрібно.

Картопляну масу повністю остудити. Вбити одне яйце, всипати борошно, за необхідності посолити, ретельно перемішати до однорідності.

Долоньки змастити олією, щоб картопля до них не приставала. Руками сформувати коржі однакового розміру, викласти на дощечку, присипану борошном. У центр покласти приблизно 1 ст.л. грибної начинки.

Твердий сир нарізати пластинками, викласти на гриби. Долоні знову змастити олією, скрутити корж у котлету, повністю закриваючи начинку.

Нагріти сковороду з олією, всередину покласти заготовки. Смажити зрази з двох боків на середньому вогні до появи рум'яної скоринки. Сковорідку кришкою накривати не потрібно.

Картопляні зрази з грибами і капустою

Картопля - 700 г

Капуста білокачанна - 250 г

Гриби печериці - 150 г

Огірок солоний - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Борошно - 100 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Масло вершкове - 50 г

Кріп - 2-3 гілочки

Сіль - за смаком

Олія - для смаження

Борошно - для панірування (за бажанням)

Для приготування потрібно відварити картоплю. Додати у неї вершкове масло і добре розім'яти. Коли картопля трохи охолоне, додати яйце, трохи солі і просіяне борошно. Добре все перемішати, вийде картопляне тісто.

Дрібно нарізати невелику цибулину, печериці та солоний огірок.

Тонко нашаткувати капусту. Зелень подрібнити.

Обсмажити цибулю, капусту та моркву разом 10 хвилин. Додати гриби й обсмажити близько 10 хвилин. Наприкінці додати сіль. Засипати в начинку солоні огірки та кріп. Перемішати, прогріти.

З картопляного тіста акуратно сформувати коржі й покласти всередину 1 столову ложку овочевої начинки, защипуючи краї тіста.

Зрази можна запанірувати в борошні. А можна смажити і без панірування, але обов'язково на дуже добре розігрітій сковороді.

Обсмажити зрази на олії по 3-4 хвилини з кожного боку. Викласти їх на паперовий рушник.

М'ясні зрази з грибами

Фарш яловичий - 250 г

Фарш курячий - 250 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Батон білий - 100 г

Яйце - 1 шт.

Печериці - 200 г

Сухарі панірувальні - 100 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Олія соняшникова рафінована - 50 мл

Батон залити холодною водою, дати йому набрякнути і віджати. Пропустити цибулю і батон через м'ясорубку. З’єднати їх у мисці з фаршем.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуМ'ясний фарш, цибулю і батон посолити й поперчити до смаку. Добре перемішати все. Суміш має бути гладенькою та однорідною.

Приготування начинки. Гриби очистити, помити й нарізати якомога дрібніше. Покласти на сковороду з соняшниковою олією. Олії потрібно зовсім небагато – 2-3 столові ложки.

Обсмажити гриби на невеликому вогні, поки в сковороді не випарується вся рідина. Посолити гриби на смак.

З м'ясного фаршу сформувати коржик. На середину нього викласти смажені гриби. Зліпити зрази.

Збити яйце в тарілці або мисці. Обваляти в ньому зрази, а потім у панірувальних сухарях. Викласти їх на гарячу сковороду з соняшниковою олією. Обсмажувати зрази до рум'яної скоринки.

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Автор: УНІАН