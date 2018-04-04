Валентин Резніченко: За три роки Дніпропетровська ОДА відремонтувала 70 шкіл

Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко повідомив, що за минулі три роки в області було відремонтовано 70 шкіл.

Зокрема, вперше за 87 років було відремонтовано Петриківську опорну школу, яка тепер представляє собою школу нового покоління: з утепленим фасадом, мультимедійними дошками, медіатекою, бук-кроссінгом та першою в Україні ресурсною кімнатою.

Солонянську школу було відремонтовано перший раз за 40 років. Крім іншого, тут створено перший в Україні інклюзивної-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.

«Вперше за десятки років діти з особливими потребами отримали можливість навчатися в звичайних школах», - сказав губернатор Дніпропетровської області. Всього по регіону створено 18 інклюзивних класів. За словами Резніченка, зараз в області навчається близько 500 таких дітей. Згідно з планами ОДА, найближчим часом вони з'являться в кожному населеному пункті регіону.

«Президент України Петро Порошенко змінює підхід до навчання дітей. Він підкреслює, що діти в містах та селах повинні здобувати освіту в сучасних умовах. Для цього ми оновлюємо школи, за які ніхто не брався десятки років. Але ми працюємо не тільки над термомодернізацією будівель і дизайнерським ремонтом всередині. Ми міняємо формат уроків», - заявив Резніченко.