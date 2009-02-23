Українських суддів навчатимуть застосуванню Конвенції про міжнародне викрадення дітей
Тренінги проводитимуть німці
Німецький фонд міжнародного правового співробітництва готовий розглянути можливість організувати для українських суддів навчальні заходи із роз‘яснення положень та застосування у національній судовій практиці положень Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
Про це йшлося під час зустрічі керівників Фонду та Міністерства юстиції України, що відбулася в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту.
У ході зустрічі було наголошено, що з моменту набуття чинності Конвенції для України у вересні 2006 року, Україна отримала непоодинокі запити від країн – сторін Конвенції щодо незаконного переміщення дітей у порушення положень міжнародної угоди.
За словами заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, здебільшого такі випадки стосуються громадян України, які проживали за кордоном, мали дітей у шлюбі з іноземцями, і після розлучення, без згоди другого з батьків, повернулися на батьківщину разом з дитиною.
У ході зустрічі наголошувалося, що проблема носить делікатний характер, важкий з психологічно-емоційної точки зору. Суди, які беруть до провадження подібні справи, мають знаходити компромісне рішення, що враховуватиме не лише міжнародно-правові зобов‘язання держави, але й інтереси сторін.
Разом з тим з 2006 року судами України було винесено поодинокі рішення про примусове повернення дитини. У майбутньому подібна «поблажливість» національних судів може спричинити кримінальні наслідки в країні, з якої була вивезена дитина, для особи, яка вчинила це без згоди другого із батьків, зазначають в Мін’юсті.
***Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей була підписана Україною 11 січня 2006 року та набула чинності для нашої для нашої держави 1 вересня 2006 року.