Українських суддів навчатимуть застосуванню Конвенції про міжнародне викрадення дітей

Німецький фонд міжнародного правового співробітництва готовий розглянути можливість організувати для українських суддів навчальні заходи із роз‘яснення положень та застосування у національній судовій практиці положень Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

Про це йшлося під час зустрічі керівників Фонду та Міністерства юстиції України, що відбулася в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту.

У ході зустрічі було наголошено, що з моменту набуття чинності Конвенції для України у вересні 2006 року, Україна отримала непоодинокі запити від країн – сторін Конвенції щодо незаконного переміщення дітей у порушення положень міжнародної угоди.

За словами заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, здебільшого такі випадки стосуються громадян України, які проживали за кордоном, мали дітей у шлюбі з іноземцями, і після розлучення, без згоди другого з батьків, повернулися на батьківщину разом з дитиною.

У ході зустрічі наголошувалося, що проблема носить делікатний характер, важкий з психологічно-емоційної точки зору. Суди, які беруть до провадження подібні справи, мають знаходити компромісне рішення, що враховуватиме не лише міжнародно-правові зобов‘язання держави, але й інтереси сторін.

Разом з тим з 2006 року судами України було винесено поодинокі рішення про примусове повернення дитини. У майбутньому подібна «поблажливість» національних судів може спричинити кримінальні наслідки в країні, з якої була вивезена дитина, для особи, яка вчинила це без згоди другого із батьків, зазначають в Мін’юсті.

***Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей була підписана Україною 11 січня 2006 року та набула чинності для нашої для нашої держави 1 вересня 2006 року.