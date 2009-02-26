Банки створюють злочинцям найкращі умови для «роботи»

Перевірки, проведені органами прокуратури, виявили низку порушень законодавства у діяльності регіональних управлінь НБУ і комерційних банків, які створюють передумови для злочинних посягань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на міжвідомчій нараді в Києві керівників Генпрокуратури, МВС та НБУ повідомив заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА.

За його словами, відсутність систем відеоспостереження з реєструванням сигналу і фізичної охорони ускладнює пошук і подальше затримання злочинців.

Як зазначив В.ПШОНКА, кризовий стан, в якому опинився промислово-економічний комплекс держави, дефіцит коштів на забезпечення соціальної сфери, проблеми з виплатами зарплат зумовили загострення криміногенної ситуації та збільшення кількості злочинних посягань на банківські установи. Зокрема, в минулому році такого роду злочини почастішали в Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Закарпатській областях і в АР Крим. В контексті цього В.ПШОНКА відзначив малоефективні дії з боку правоохоронних органів щодо розкриття цих злочинів та затримання злочинців. Він зауважив, що спостерігається тяганина в розслідуванні, набули поширення факти незаконного зупинення досудового слідства органами внутрішніх справ. Основною причиною такого становища в Генпрокуратурі вважають неефективність практичної допомоги з боку керівництва ОВС. Крім того, не завжди забезпечується відомчий контроль з боку керівників слідчих підрозділів міськрайвідділів, слідчих управлінь УМВС в регіонах, а надані ними вказівки часто є формальними і їх виконання не завжди контролюється. У зв’язку з викладеним В.ПШОНКА закликав представників ОВС негайно вжити заходів щодо поліпшення роботи в цих напрямках і зобов’язав органи прокуратури посилити контроль.

У той же час, продовжуючи тему, В.ПШОНКА констатував, що в питанні забезпечення охорони банківських установ Національний банк займає споглядальну позицію. Також заступник генпрокурора закликав керівників ОВС та НБУ за результатами роботи І кварталу провести в регіонах відповідні міжвідомчі наради. Крім того, МВС та Нацбанк в березні повинні ініціювати внесення змін до постанови Кабінету міністрів, виданої у 1993 році, щодо заходів охорони банківських об’єктів.