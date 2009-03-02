Росія ігнорує права України на закордонну власність СРСР?

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Росія ігнорує майнові права України на закордонну власність колишнього СРСР.

Коментуючи агентству УНІАН заяву керуючого справами Президента РФ Володимира КОЖИНА про те, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном, речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ зазначив, що одним з перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами-учасниками СНД, став договір про правонаступництво стосовно державного боргу та активів колишнього Радянського Союзу від 4 грудня 1991 року.

Частка України у загальній сумі активів та пасивів, до яких належить і закордонна власність колишнього СРСР, становить понад 16%.

В.КИРИЛИЧ нагадав, що з цієї проблематики було укладено низку угод і договорів, які чітко й однозначно підтвердили право України на згадану частку цієї власності. У 1994 році між Україною та Росією було підписано угоду про врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього боргу та активів колишнього Радянського Союзу, але угода не була ратифікована парламентом України і тому не є чинною.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що це певним чином пов’язано з тим, що РФ, всупереч взятим на себе зобов’язанням, не надає Україні інформації про розміри радянського золотовалютного запасу, Алмазного фонду, закордонної власності та банківські рахунки.

“Таким чином, заяви про нібито приналежність усієї закордонної власності колишнього СРСР тільки Росії є далекими від істини і свідчать про намагання ігнорувати майнові права України, в тому числі і на закордонну власність колишнього СРСР”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого керуючий справами президента РФ В.КОЖИН заявив, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном.

”Наша позиція була і залишається незмінною: Росія - правонаступник Радянського Союзу. Усі борги колишніх республік Росія взяла на себе, при цьому вся закордонна власність відійшла Російській Федерації. Усі з цим погодилися, окрім однієї колишньої республіки, а зараз незалежної країни України», - сказав В.КОЖИН.

За його словами, така позиція України є абсолютно деструктивною і завдає Росії прямої політичної та економічної шкоди.

В.КОЖИН підкреслив, що в ряді країн через позицію України в РФ виникають проблеми з перереєстрацією власності колишнього СРСР.

”Стоїть будинок чи комплекс будівель і вони числяться за країною, якої немає, тобто за Радянським Союзом», - сказав він, додавши, що ця проблема є в Японії і в ряді європейських країн.

«Десь ми цю юридичну проблему закрили і повністю перереєстрували, завдяки позиції тієї чи іншої країни. Десь через коливання властей країни, це не виходить – вони радять домовиться з Україною”, - зазначив В.КОЖИН.

За його словами, часто українські колеги «поводяться, м`яко кажучи, недипломатично» і подають до місцевих судів для визначення приналежності цієї власності.

Він підкреслив, що вирішення цієї проблеми з Україною не спостерігається.

”Переговори йдуть, але вони йдуть ні добре, ні погано. Наша позиція чітка і послідовна, і відступати ми не вважаємо за потрібне. Українська сторона свого часу пропонувала якісь компроміси, але зараз усе знаходиться в тій же стадії”, - сказав В.КОЖИН.

Він зазначив, що йдеться про «дуже велику» кількість спірних об`єктів.