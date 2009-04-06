Ліквідоване угруповання, що виготовляло й розповсюджувало порнопродукцію

Співробітники СБУ викрили та ліквідували діяльність злочинного угруповання, яке виготовляло і розповсюджувало в Інтернеті порнопродукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, 25 лютого одночасно в Києві, Дніпропетровську і Донецьку працівники СБУ затримали лідерів і понад 20 активних учасників угруповання, припинивши діяльність трьох порностудій, з яких в ході обшуків вилучено 33 комп’ютера, 14 відеокамер.

Встановлено, що засновником порностудій є колишній мешканець Донецька, нині громадянин США, якого затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Крім того, наразі з’ясовано, що ці порностудії діяли протягом 7 років і в їхню протиправну діяльність було втягнуто близько 130 осіб.

Прибуток від такого «бізнесу» становив щомісяця від 80 до 100 тис. дол.

Наразі порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут, розповсюдження порнопродметів у складі ОЗУ) та ч. 1 ст. 225 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, стовно трьох організаторів злочинного бізнесу, в тому числі громадянина США, обрано запобіжний захід - тримання під вартою.