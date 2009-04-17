Вимога Президента про призначення нового прем’єра незаконна?

Експерт Ігор КОЛІУШКО вважає неконституційною вимогу Президента щодо призначення нового прем’єра після проголошення нової парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Він нагадав, що у грудні минулого року було проголошено про утворення нової парламентської коаліції. Разом з тим на думку Президента Віктора ЮЩЕНКА, який щодо цього звернувся з поданням до Конституційного Суду, ця коаліція мала запропонувати повторно кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Однак, за словами експерта, Конституція України такого зобов’язання не містить. «Такого немає в Конституції», - сказав він. За словами І.КОЛІУШКА, якщо Конституційний Суд винесе протилежне рішення, то це означатиме, що Верховна Рада буде покарана за те, що вона не зробила того, чого за Конституцією не мала б робити.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Конституційний Суд завершив усне слухання справи за поданням Президента щодо формування уряду після створення нової коаліції і перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття рішення.