КС 21 квітня оприлюднить рішення щодо прав органу місцевого самоврядування

У вівторок, 21 квітня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 16 квітня Рішення у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, суб’єкт права на конституційне подання – Харківська міська рада – звернувся до Конституційного Суду з клопотанням дати офіційне тлумачення зазначеним положенням Конституції і закону „Про місцеве самоврядування в Україні“ (далі – Закон) у контексті права органу місцевого самоврядування скасовувати свої рішення, прийняті раніше, чи вносити до них зміни.

Практична необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Конституції та закону, вважає автор клопотання, обумовлена неоднозначним їх розумінням при застосуванні органами місцевого самоврядування, що перешкоджає нормальній діяльності цих органів та призводить до обмеження їх конституційних прав і повноважень.

Початок о 14.00.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 17 квітня, до 15.00, і у вівторок, 21 квітня, до 12.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.