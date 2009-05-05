Президент зупинив постанову уряду щодо казначейських зобов`язань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабінету міністрів від 14 квітня 2009 року №362 «Про випуск казначейських зобов`язань», що стосувались надання фізичним особам права під час придбання казначейських зобов`язань не пред`являти документи, що посвідчують особу та/або походження коштів, та не декларувати кошти, отримані від продажу казначейських зобов`язань.

Про це йдеться в указі глави держави від 30 квітня 2009 р., розміщеному на його офіційному сайті.

Одночасно В.ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання щодо цієї постанови уряду.

Зокрема, зазначеною постановою уряд затвердив Умови розміщення та погашення казначейських зобов`язань, якими надав фізичним особам право під час придбання казначейських зобов`язань, зокрема, не пред`являти документи, що посвідчують особу та/або походження коштів, та встановив, що казначейські зобов`язання та кошти, отримані від їх продажу, декларуванню не підлягають.

Разом з тим, на думку глави держави, таке рішення не відповідає Конституції України.

Він зауважує, що за Конституцією України засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків встановлюються виключно законами України. Одним із таких законів, що врегулював зазначене питання, є Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», яким проведення операцій з цінними паперами на пред`явника, не розміщеними в депозитаріях, та придбання особою цінних паперів за готівку підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вони проводяться, дорівнює чи перевищує 80000 грн.

Конституцією України також встановлено зобов`язання громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Такий порядок декларування доходів визначений низкою законів України, зокрема Законами «Про податок з доходів фізичних осіб», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Кабінет міністрів України», «Про статус народного депутата України» та «Про боротьбу з корупцією», які передбачають декларування відповідними громадянами доходів, належного їм та членам їх сімей майна, в тому числі цінних паперів.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що встановивши підзаконним актом винятки з цих правил, встановлених законами, уряд перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, чим порушив статтю 75 Конституції України, за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня В.ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням ретельно переглянути і доопрацювати рішення уряду, що приймалися з метою забезпечення одержання чергового траншу позики МВФ, та зберегти дію лише тих, які пов`язані з цим питанням. В тому числі йшла мова і про дану постанову. “Неоднозначний ефект може мати рішення про випуски казначейських зобов`язань у прийнятій урядом редакції. З одного боку, воно спрямоване на зменшення розбалансованості бюджету шляхом залучення коштів населення, з іншого – через анонімність механізму продажу казначейських зобов`язань може спрацювати як інструмент відмивання брудних грошей та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом”, - зауважував глава держави.