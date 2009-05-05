На Донеччині учитель фізкультури займався наркоторгівлею

15:24, 05 травня 2009
Право
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Ліквідовано групу наркоторговців

Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Донецькій області припинили діяльність злочинної групи, яка упродовж жовтня 2008 року - травня 2009 року займалась збутом на території Констянтинівки екстракційного та ацетильованого опію.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, один із членів групи - вчитель фізкультури у місцевій школі.

За інформацією ДЗГ, документування злочинної діяльності осіб здійснювалось у декілька етапів. Зокрема, було проведено одночасно 8 оперативних закупівель наркотику і 7 санкціонованих обшуків. В результаті цього вилучено 36 г екстракційного опію, грошові кошти у сумі 5,3 тис. грн. Накладено арешт на нерухоме майно та автотранспорт в сумі 200 тис. грн.

Слідчим відділом Констянтинівського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області за цим фактом порушено кримінальну справу згідно з ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Організатора групи та трьох учасників затримано.

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