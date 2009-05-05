До 11 років позбавлення волі засуджено матір, яка вбила свого сина

Білопільський районний суд Сумської області засудив до 11 років позбавлення волі 38-річну жінку, яка вбила свою дитину.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, мати двох дітей із села Ворожба Білопільського району жорстоко вбила свого старшого 16-річного сина торік.

Під час слідства жінка своєї провини так і не визнала. Як зазначають правоохоронці, вона постійно звинувачувала покійного сина то у неприязні до неї та молодшого брата, то у захоплені баптистським віровченням. Тому однієї ночі, коли діти заснули, вона таки наважилась на рішучий вчинок.

„Я не бачила для себе виходу, тому спочатку хотіла його палкою вдарити, а потім вирішила, що якщо смерть - то смерть. І пішла за сокирою”, - пояснювала жінка слідчим.

Наразі покарання в 11 років перебування за гратами жінці здалося занадто суворим, тому вона вирішила оскаржити його в Апеляційному суді Сумської області.