Правозахисники подякували Карпачовій за визнання гомофобії

Правозахисники подякували уповноваженому ВР з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ за перше в історії незалежної України офіційне визнання гомофобії, як небезпечного виклику суспільству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання круглого столу з обговорення питань про боротьбу з расизмом та нетерпимістю в Україні, який проходить сьогодні в Києві.

У своєму виступі на засіданні Н.КАРПАЧОВА, зокрема, наголосила, що «расизм, а також інші фобії такі як ісламофобія, антисиметизм, християнофобія, арабофобія, гомофобія на сьогоднішній день є викликом сучасному світовому співтовариству”.

«Боротьба на глобальному рівні з цими явищами є, власне, головною боротьбою за дотримання прав і свобод людини», - зазначила омбудсмен.

У свою чергу координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН подякував Н.КАРПАЧОВІЙ за перше в історії незалежної України офіційне видання гомофобії, як небезпечного виклику суспільству.

«Насправді вона (Н.КАРПАЧОВА – УНІАН) визнала гомофобію, як один із видів дискримінації – вона її прямо назвала», - наголосив Д.ГРОЙСМАН.

У той же час, за словами правозахисника, на сьогодні в Україні Н.КАРПАЧОВА виявилася найвищою посадовою особою, яка прямо згадала гомофобію, як окремий вид дискримінації.

«Цей факт є дуже важливим, тому що наразі наші чиновники завжди уникають це прямо згадувати. Вони говорять про дискримінацію загалом, а про гомофобію не згадують, тому що це не популярно в Україні», - зауважив Д.ГРОЙСМАН.

У зв’язку з цим він висловив сподівання, що після Н.КАРПАЧОВОЇ й інші українські політики і високопосадовці звернуть увагу на цю проблему.

Говорячи про проблеми дискримінації, Д.ГРОЙСМАН зокрема, зазначив, що в системі МВС ще за радянських часів, коли гомосексуалізм вважався злочином, була запроваджена і є чинною до сьогодні інструкція щодо реєстрації оперативним шляхом чоловіків гомосексуалістів.

«Це абсолютно заборонено законом, але це має місце», - резюмував Д.ГРОЙСАМН.