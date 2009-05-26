Журналіст у вічі заявив нардепові, що той намагався «замовити» Фірташа

Діалог в прямому ефірі нардепа-нунсівця Юрія Кармазіна з журналістом Мустафой Найємом (у програмі «Шустер live» на ТРК Україна) закінчився некрасивим скандалом: журналіст звинуватив депутата в тому, що той намагався «замовити» йому кампанію, спрямовану проти бізнесмена Фірташа. Депутат відповів звинуваченнями у “приховуванні” частини переданих журналістові матеріалів.

Передумовою до скандалу став діалог на тему правомірності дій ТСК ВР, яка розслідує «справу про документи «Інтера», і явно намагається довести точку зору Юлії Тимошенко, що документи на передачу акцій телеканалу завірені «фальшивим» підписом екс-власника «Інтера» Плужнікова. В процесі дискусії Найєм дозволив собі некоректні висловлювання на адресу Кармазіна, і вибачився. Але коли нардеп спробував перетворити процес вибачень на витирання ніг об опонента, зірвався повторно:

Найєм: ...Юрий Анатольевіч. Можна, я скажу? Я пам`ятаю той день, коли ви ще не були в парламенті, сиділи у себе в кабінеті і мене примушували, просили, щоб я боровся проти Фірташа. Це робили ви як депутат іноземцеві-журналістові. Тому давайте ви мовчатимете і не говоритимете на цю тему. Закрили тему. Все, я не хочу на неї розмовляти.

Кармазін: Ні, не закрили тему. Давайте розповімо, що ви подзвонили мені, попросили про зустріч.

Найєм: І що ви попросили?

Кармазін: Почекайте. Ви приїхали, вас нагодували, напоїли, посадили...

Найєм: Де? У вас в офісі?

(Тут Шустер спробував втрутитися, але міркування на кшталт «хвилина до кінця ефіру» вже не могли зупинити суперників – вони увійшли в раж, й на ведучого просто не звернули уваги)

Кармазін: І далі дали всі матеріали, частину з яких ви потім приховали. Я вам дав всі матеріали, які можу надати всім журналістам.

Найєм: Ви пам`ятаєте, що ви просили за ці матеріали?

Кармазін: Почекайте, я вам дав всі матеріали і сказав: "Прошу одного: опублікуйте ці матеріали, якщо ви чесна людина".

Найєм: А що ви так нервуєте?

Кармазин: Але ви опублікували тільки половину... Я можу показати матеріали. Я їх направив до Генпрокуратури...

(Фінал скандалу, не став надбанням аудиторії, мабуть, виключно з технічних причин – закінчився ефірний час програми)