Видавець газети “Більд” не має наміру оприлюднювати спростування Луценка - ЗМІ

Видавництво Axel Springer AG не має наміру публікувати спростування частини статті в газеті “Більд” (Bild) про інцидент за участі міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та його сина в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.

Про це кореспонденту ”Німецької хвилі” заявив речник видавництва Тобіас ФРЬОЛІХ.

Він підтвердив, що до видавництва справді надійшов запит від адвоката Ю.ЛУЦЕНКА з вимогою вилучити з електронної версії газети частину публікації та оприлюднити спростування частини звинувачень. Однак, за словами Т.ФРЬОЛІХА, видавництво Axel Springer AG, якому належить газета Bild, цю вимогу відкинуло.

За законом про друк федеральної землі Берлін, до юрисдикції якої належить це видавництво, періодичні видання можуть відхилити вимогу зацікавлених осіб або інституцій щодо оприлюднення спростування, якщо вважають, що у цих осіб немає обгрунтованого інтересу в оприлюдненні спростування. У такому разі зацікавлена сторона звертається до суду. Палата у справах друку зазвичай виносить в таких випадках не вирок, а ”розпорядження суду про забезпечення претензій сторони”. Лише в наступному судовому процесі, на підставі апеляції друкованого видання щодо цього розпорядження, розглядається суть справи.

Як повідомив Т.ФРЬОЛІХ, станом на 26 травня його видавництво не отримало навіть письмового розпорядження суду з цього приводу. У разі, якщо таке надійде, Axel Springer AG залишає за собою право на подальші юридичні кроки.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

Син міністра вирішив позиватися до газети ”Більд”. Він вимагає спростування інформації про начебто перебування в аеропорту в складі української делегації в стані алкогольного сп’яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.

Згідно з рішенням суду, газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, має виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА.

Згідно із судовим рішенням, відповідач має опублікувати спростування без вставок та упущень, терміново і без грошового стягнення із заявника, а також без гонорару для Інтернет-видання www.bild.de