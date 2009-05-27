Кримінальна справа за фактом геноциду потрібна для погіршення відносин з РФ?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ засуджує порушення Службою безпеки України кримінальної справи за фактом вчинення в Україні геноциду 1932-33 роках, бо, на його думку, це потрібно нинішній владі України для того, щоб ”продовжувати погіршувати і без того погані відносини з Російською Федерацією”.

Про це йдеться в коментарі В.ЯНУКОВИЧА, переданому УНІАН прес-службою ПР.

В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що ”з ініціативи Банкової СБУ 22 травня цього року порушила кримінальну справу за фактом вчинення в Україні геноциду 1932-33 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального Кодексу країни. Пунктом 2 цієї постанови відповідним службам доручається негайно приступити до розслідування справи”.

В.ЯНУКОВИЧ називає таку постановку питання ”провокаційною і безвідповідальною”. Він зауважує, що ще у липні 2008 року генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО надіслав на ім`я тоді виконувача обов`язків голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА правовий висновок Генпрокуратури, в якому на 7 аркушах доводиться неможливість поширення дії Конвенції ООН 1948 року ”Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього” на події 1932-33 років в Україні. У висновку зазначається, що дану Конвенцію можна використовувати виключно для надання історичної оцінки подіям того періоду, що вже зробила Верховна Рада України, ухваливши відповідний Закон. У документі вказується серед іншого, що у разі встановлення осіб, які за вчинення даного злочину не були притягнуті до кримінальної відповідальності, до уваги слід взяти положення статті 49 КК України 2001 року щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням термінів давності.

”Однак у нашій державі, де, на жаль, політична доцільність є вищою за право, висновок Генеральної прокуратури не беруть до уваги. Як результат – суспільство знову опиняється перед загрозою бути втягнутим у внутрішній конфлікт, спричинений різницею в оцінках причин і наслідків трагічних подій 1932-33 років. І це в умовах жорстокої соціально-економічної кризи, яку переживає зараз країна і при якій відповідальна влада повинна думати про те, як об`єднувати народ, а не про те, як нацьковувати брата на брата”, - вважає лідер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що якщо українська влада свідомо іде на такі кроки, то ”напрошується дуже невтішний висновок: підтримка постійної напруги навколо питання про Голодомор потрібна нинішній владі для того, щоб продовжувати погіршувати і без того погані відносини з Російською Федерацією. Відомо, що для Росії як правонаступниці СРСР ця тема є особливо чутливою”.

При цьому лідер Партії регіонів погоджується з позицією офіційної Москви і широкої громадськості Росії, яка ”слушно зауважує, що внаслідок тих трагічних подій гинули не лише українці, а й представники багатьох інших національностей”.

За його словами, ”схоже, вони (нинішнє керівництво України – УНІАН) навіть готові викреслити з історії України увесь радянський період. Бо якщо порушувати кримінальні справи проти організаторів Голодомору, до них слід буде долучити все керівництво та партійно-радянський актив тодішньої радянської України. У такому випадку слід буде відмежуватися і від усієї подальшої нашої історії, в тому числі і від участі Радянської України у великій перемозі над фашистськими загарбниками, у героїчній відбудові зруйнованого народного господарства. А це означає, що нинішня влада в Україні хоче вкрасти в народу його історію, переписавши її на свій розсуд, на свій смак і на свої короткотермінові потреби”.

В.ЯНУКОВИЧ жалкує, що керівництво української держави не думає про те, ”наскільки безвідповідальною є спекуляція на трагедії мільйонів людей у час, коли народ, доведений цією владою до цілковитого зубожіння, знову змушений боротися за виживання”.

”У цьому зв`язку від імені Партії регіонів ще раз заявляю протест проти чергової спроби нинішніх владоможців втягнути суспільство у громадянське протистояння, а Україну – у конфронтацію з Російською Федерацією”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.