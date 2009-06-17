США опустили Україну до контрольного списку з работоргівлі

Сполучені Штати Америки звертають увагу України на недостатню протидію торгівлі людьми.

Про це УНІАН повідомили у відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні.

Як йдеться у повідомленні, у вівторок, 16 червня Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН оголосила про оприлюднення «Доповіді про торгівлю людьми» 2009 року. На вимогу Конгресу США Державний департамент США готує таку доповідь стосовно всіх країн світу. Метою цих доповідей є стимулювання до дій і створення партнерських зв’язків по всьому світу в боротьбі проти работоргівлі.

За цією доповіддю, Україна опустилася до контрольного списку країн другої групи, які потребують пильної уваги, тому що, попри значні зусилля українського уряду, спрямовані на ліквідацію торгівлі людьми, Україна ще не повністю відповідає мінімальним стандартам протидії цьому негативному явищу.

У доповіді вказується, що Україна не змогла надати доказів того, що вона докладає достатніх зусиль, аби торгівці людьми були покарані, державні службовці не були співучасниками цих злочинів, а жертвам торгівлі людьми надавався достатній захист. Минулого року, зазначається у доповіді, уряд України зробив певний поступ у розслідуванні та передачі до суду справ про торгівлю людьми з метою трудової експлуатації, але ці успіхи були затьмарені невідповідністю покарань тим, хто торгував людьми як задля сексуальної, так і трудової експлуатації, а також браком зусиль у вирішенні проблеми причетності держслужбовців до торгівлі людьми.

У доповіді також зазначається, що для поліпшення протидії торгівлі людьми, уряд України міг би:

забезпечити засудження торгівців людьми до відповідних термінів позбавлення волі;

вжити заходів для перешкоджання співучасті держслужбовців у торгівлі людьми;

продовжити спеціалізовану підготовку та навчання прокурорів і суддів щодо справ за фактами торгівлі людьми;

збільшити фінансування заходів, спрямованих на захист та допомогу потерпілим від торгівлі людьми;

розробити механізми, якими правоохоронні органи керуватимуться у попереджувальній ідентифікації потерпілих та їх направлення на отримання відповідних послуг;

вжити заходів для забезпечення дітей, які постраждали від торгівлі людьми, спеціальним захистом та допомогою;

розглянути можливість реалізації ініціатив, спрямованих на потенційних користувачів послуг секс-індустрії та примусової праці, задля зменшення попиту на торгівлю людьми.

Згідно з повідомленням, Посольство США зараз працює з урядом України у напрямі боротьби з торгівлею людьми і готове допомогти Україні у її спробах наблизитися до загальноприйнятих стандартів.

Посольство нагадало, що уряд США здійснює низку програм допомоги Україні, спрямованих на вдосконалення ефективності протидії торгівлі людьми. Зокрема, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає підтримку неурядовим організаціям, які протидіють такій торгівлі, надають психологічні та юридичні консультації, навчають професійним навичкам, сприяють працевлаштуванню, а також здійснюють інформаційно-освітні кампанії для громадськості щодо проблем торгівлі людьми. Завдяки допомозі Агентства США з міжнародного розвитку понад дві тисячі жертв торгівлі людьми змогли реінтегруватися в українське суспільство. Посольство США також надало допомогу Міністерству внутрішніх справ України в опрацюванні рекомендацій для слідчих у справах за фактами торгівлі людьми. Посольство США також активно працює у складі нещодавно заснованої Міністерством закордонних справ України робочої групи з протидії візовому шахрайству і підробці документів.