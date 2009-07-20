Митник зловживав службовим становищем

Прокуратурою Солом’янського району міста Києва направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням інспектора відділу Київської регіональної митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що під час проведення митного оформлення рідкокристалічних моніторів марки LG, що надійшли із-за кордону на адресу одного з підприємств зі стовідсотковими іноземними інвестиціями, митник умисно підтвердив невірний код митного оформлення. Внаслідок цього до державного бюджету не було сплачено обов’язкових митних платежів та зборів на загальну суму 116 тис. грн.

Працівнику митних органів пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Кримінальним кодексом України за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.