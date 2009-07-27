Балога сподівається, що суд відновить репутацію Дурдинця

Київ. 27 липня. УНІАН. Екс-глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає «надуманим» кримінальне переслідування колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Таку думку В.БАЛОГА висловив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 122 від 27 липня 2009 року).

«Наші стосунки недавнього минулого були суто офіційні, рівні, з належною взаємною повагою. Те, що ми з Тиберієм Юрійовичем земляки, вносило в них теплу ноту, але не більше. Знаю його багато років як чесну, порядну людину. Кампанію проти нього вважаю надуманою. Звинувачення проти нього вже епізод за епізодом розсипаються на судових засіданнях. Сподіваюся, що суд відновить його особисту і професійну репутацію. Поки ж відбуваються судові розгляди, не хотів би вдаватися в деталі. Тим більше, коли йдеться про діяльність такої специфічної організації, як Служба безпеки», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України порушила стосовно Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.. 382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення).

11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.

19 травня Т.ДУРДИНЕЦЬ, відповідно до постанови Генпрокуратури і рішення Печерського райсуду Києва, був оголошений у міжнародний розшук.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

У липні 2009 року Апеляційний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи стосовно Т.ДУРДИНЦЯ.