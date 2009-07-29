Немає правових підстав для введення Станік до складу Конституційного суду

Київ. 29 липня. УНІАН. Голова Конституційного суду не має правових підстав вводити Сюзанну СТАНІК до складу КСУ.

По це УНІАН повідомили в прес-службі КСУ.

В КСУ нагадали, що рішенням Апеляційного суду м. Києва від 24 червня залишено в силі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, який визнав незаконним Указ Президента Віктор ЮЩЕНКА про скасування Указу глави держави від 2004 року щодо призначення С.СТАНІК суддею КСУ. В той же час, всі 18 посад суддів, у тому числі й за президентською квотою, на сьогоднішній день заповнені. “Отже голова КСУ не має правових підстав вводити С.СТАНІК у склад суду 19-м суддею”, - наголошується в повідомленні. В Конституційному суді зауважили, що суд працює у повному конституційному складі, і його легітимність не підлягає жодним сумнівам. “Вирішення ж питання щодо С.СТАНІК за таких умов належить виключно до компетенції Президента України”, - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Апеляційний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. Суд визнав протиправним указ Президента В.ЮЩЕНКА, який у березні 2008 скасував призначення С.СТАНІК суддею КС.

Вперше В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв’язку з порушенням нею присяги навесні 2007 року, в розпал конфлікту в зв’язку з розпуском парламенту.

25 березня 2008 року Верховний Суд України визнав відставку С.СТАНІК незаконною. В.ЮЩЕНКО виконав те рішення суду – він поновив С.СТАНІК і зразу ж вдруге звільнив її під іншим приводом. Так, у зв`язку з неповноважним складенням присяги В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента Леоніда КУЧМИ про призначення С.СТАНІК суддею КС. У 2004 році, коли С.СТАНІК вступала на посаду, у залі Верховної Ради України був відсутній Президент Л.КУЧМА – хоча його присутність при складенні присяги є обов’язковою умовою за законом про Конституційний Суд.

Саме другий указ і оскаржувала С.СТАНІК.