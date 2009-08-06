Податкова міліція проводить операцію "Курорт"

З початку курортного сезону органи податкової міліції України вилучили з незаконного обігу товари на суму 77,5 млн. грн., зокрема підакцизні товари – на суму 28,8 млн. грн., алкогольні напої – на суму 22 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника податкової міліції - начальник Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України Геннадій ЛІСОВИЙ сьогодні під час брифінгу на тему підбиття проміжних підсумків з операції «Курорт».

Зокрема, була припинена діяльність 22 підпільних цехів з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, вилучено 108 тис. акцизних марок.

Окрім того, податкова міліція з початку курортного сезону, з 15 травня 2009 р., викрила 179 злочинів у сфері оподаткування, справи по 85 злочинах вже передано до суду.

За даними Г.ЛІСОВОГО, на сьогодні податківці виявили 441 факт незаконного проведення азартних ігор, вилучили понад 5,5 тис. гральних автоматів та іншого обладнання на суму 83,5 млн. грн. Щодо порушників оформлено 154 адміністративних протоколи, в органи внутрішніх справ передано 137 матеріалів, до суду передано 22 позови. За його словами, за порушення закону про заборону грального бізнесу в Україні порушникам загрожує штраф на суму понад 5 млн. грн.

Також Г.ЛІСОВИЙ повідомив, що за час курортного сезону в поточному році кількість відпочиваючих на території АР Крим зменшилася на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, проте надходження до бюджету від перевірок суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги відпочиваючим, збільшилися на 15%.