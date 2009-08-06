Конфлікт на Закарпатті: п'яні селяни перекинули машину з міліціонерами

В Головному управлінні МВС України в Закарпатській області стверджують, що працівники Державтоінспекції під час конфлікту з жителями села Драгово діяли законно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Закарпатській області Ігор СТЕФАНЕЦЬ, коментуючи учорашню заяву Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо здійснення провадження за зверненням жителів села Драгово Закарпатської області.

За словами І.СТЕФАНЦЯ, учора в ЗМІ з’явилася інформація, що Н.КАРПАЧОВА здійснює провадження за зверненням жителів села Драгово Закарпатської області, які звернулися до неї зі скаргами про порушення конституційних прав внаслідок протиправних дій працівників Хустського міськрайвідділу міліції та спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС в Закарпатській області.

За словами І.СТЕФАНЦЯ, у даному випадку міліцію знову звинувачують у порушеннях, не розібравшись у ситуації. З огляду на це ВЗГ Закарпатської обласної міліції оприлюднив свою позицію щодо даного інциденту на офіційному сайті управління. Зокрема, Відділ зв’язків з громадськістю стверджує, що у Драгові міліція діяла виключно в рамках чинного законодавства.

«Працівники ДАІ діяли відповідно до вимог закону, мали повне право застосувати в даному інциденті табельну зброю, однак утрималися від цього. Однак, позаяк драговський інцидент набув всеукраїнського розголосу, було вирішено провести об’єктивне службове розслідування, яке не виявило порушень закону з боку працівників міліції», — заявив І.СТЕФАНЕЦЬ.

У заяві міліції підтверджується інформація про затримання й засудження жителів села Драгова, які внаслідок конфлікту з працівниками ДАІ перекинули їх автомобіль. Прокуратура продовжує розслідувати кримінальну справу, фігурантам якої загрожує позбавлення волі на серйозні терміни. Однак це все стало лише наслідком неадекватної, зухвалої поведінки самих громадян, стверджують у ВЗГ.

У міліції також повідомили, що ситуація з дорожньо-транспортними пригодами у Хустському районі доволі напружена. За статистикою УДАІ ГУ МВС, якщо в області з початку року спостерігається зменшення на 33% кількості ДТП, в яких травмовано людей, то на у Хустському районі кількість ДТП збільшилась на 9,5%. Загалом по області спостерігається зниження аварійності на 35%, а в Хустському районі — лише на 2%. Тому було прийнято рішення про посилене відпрацювання Хустського району з метою зниження аварійності. Одне з таких відпрацювань проводили інспектори ДАІ 11 червня в селі Драгово Хустського району.

Міліція також нагадує, що Драгово на Закарпатті відоме тим, що тут чимало мешканців-сезонних заробітчан їздять на автомобілях, куплених за кордоном, переважно в Чехії. Ці автомобілі часто не розмитнені в передбаченому законом порядку.

ВЗГ УМВС у Закарпатській області також подало своє бачення подій: «11 червня в селі патрулював наряд ДПС у складі командира Хустського окремого взводу УДАІ ГУМВС капітана міліції В.ЛАЗАРЯ та старшого лейтенанта М.ПОДВИЧА. Близько 18.00 ці правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль «БМВ»-525 сірого кольору із львівськими номерами серії «ТВ». На вимогу працівників міліції пред’явити документи водій іномарки категорично відмовився, закрив машину й почав знімати з неї номери. Працівники ДАІ перевірили номерні знаки авто і виявили, що вони зареєстровані за іншим легковиком. Затримане «БМВ» було вирішено доправити на штрафмайданчик для з’ясування обставин справи. Для цього в Драгово було викликано евакуатор і додатковий наряд ДПС. Проте евакуювати машину не вдалося, бо на місце події приїхали «…близько півсотні агресивно налаштованих молодиків, чимало з яких перебували в нетверезому стані. Вони поводилися агресивно, нецензурно висловлювалися, погрожували працівникам міліції розправою... Нетверезі молодики перекинули на дах міліцейську машину з екіпажем, а також намагалися зробити це саме з іншим службовим автомобілем. Весь цей процес хулігани знімали на відео своїх мобільних телефонів».

І.СТЕФАНЕЦЬ також уточнив, що внаслідок інциденту двоє працівників міліції отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані у Хустську районну лікарню. За скоєння злочину було затримано близько десятка громадян села Драгово.

12 червня прокуратура Хустського району порушила кримінальну справу за фактом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з метою перешкоджання виконанню ним службових обов’язків та пошкодження службового автомобіля.