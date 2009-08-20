Держмитслужба і СБУ ліквідували два канали контрабанди кокаїну

На початку серпня в результаті проведення спільних операцій Державна митна служба і Служба безпеки України виявили і ліквідували два канали контрабанди кокаїну із країн Латинської Америки в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на спільній прес-конференції керівників профільних департаментів Держмитслужби і СБУ.

Як повідомив директор департаменту організації боротьби з контрабандою та порушення митних правил Держмитслужби Андрій ФЕДЬКІН, на початку серпня митники спільно із співробітниками Служби безпеки провели багатоходову операцію з викриття та ліквідації каналу з країн Латинської Америки в Україну. На завершальному етапі операції інспекторами Київської спеціалізованої митниці у міжнародному експрес-відправленні, яке надійшло до України авіапоштою з Бразилії транзитом через Амстердам (Нідерланди), виявлено майже 1 кг кокаїну.

У свою чергу СБУ прослідкувало рух посилки територією держави. Проведення цієї операції дало змогу встановити і затримати чотирьох осіб причетних до організації контрабанди кокаїну.

Як також розповів заступник начальника управління СБУ Олександр ГУЛЯНИЦЬКИЙ, у результаті ще однієї спільної операції було ліквідовано канал контрабанди наркотиків з Аргентини до України. Перевезення наркотику було заплановано організаторами через декілька країн, щоб заплутати сліди. За словами представника СБУ, 2,5 кг кокаїну переправлялися з Латинської Америки через Німеччину в Україну, звідки в подальшому повинні були відправлятися до країн Західної Європи.

Як зауважив О.ГУЛЯНИЦЬКИЙ, в цьому випадку зловмисники також використовували поштові посилки, де серед інших речей ховали кокаїн.

«Винахідливі злодії вигадали цікавий метод приховування – рідкий кокаїн вони розливали в металеві бляшанки начебто з консервованими ананасами», - сказав співробітник СБУ.

На даний час стосовно сімох затриманих українців та громадянина Італії, які зараз перебувають під вартою порушені кримінальні справи за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.305 Кримінального Кодексу України.