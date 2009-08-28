Прокуратура ініціює зміну керівників інспекцій Зони відчуження ЧАЕС

Прокуратура Київської області має намір порушити питання про відповідність займаним посадам керівників санітарної та екологічної інспекцій Зони відчуження Чорнобильської АЕС Петра БЕЗВЕРБНОГО та Анатолія АРТЕМЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на виїзному засіданні розширеної колегії прокуратури Київщини у Чорнобилі.

Зокрема, прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ повідомив про низку суттєвих недоліків та неналежне виконання державного нагляду з боку зазначених інспекцій. За його словами, через відсутність належного контролю з боку СЕС Зони відчуження лише у ході перевірки виявлено факти допуску до роботи на підприємства громадського харчування і торгівлі осіб без проходження медичного огляду, а також реалізації продуктів харчування з вичерпними термінами реалізації та без документів, що посвідчують якість та безпечність.

За словами прокурора, через бездіяльність керівника санітарної інспекції допущено порушення норм експлуатації артезіанських свердловин питного водопостачання, контроль яких не проводився з минулого року. СЕС не здійснює нагляд у сфері поводження з побутовими відходами та відходами промисловості.

Як зазначив О.ГАРДЕЦЬКИЙ, головний санітарний лікар Зони відчуження практично не реагував на звернення прокуратури, а при спробі особисто зустрітися з ним виявилося, що П.БЕЗВЕРБНИЙ уже два місяці відсутній на робочому місці через відпустки та лікарняні.

Щодо керівника екологічної інспекції Зони відчуження, то, за словами прокурора, його підлеглі займаються «не тим, що визначено законом, а тим, чим вигідніше». О.ГАРДЕЦЬКИЙ повідомив, що протягом останнього часу правоохоронці виявили 6 випадків незаконного полювання за участю представників екологічної інспекції.

За словами прокурора, відділом інспекції у Зоні відчуження не здійснюється належного контролю за незаконним виловом риби у Прип’яті.

Як наголосив прокурор Київщини, дикі тварини та риба із Зони відчуження ЧАЕС потім потрапляють за її межі, не проходячи при цьому ніякого контролю стану якості.

Оскільки санітарна та екологічна інспекції Зони відчуження ЧАЕС підпорядковуються безпосередньо Міністерству охорони здоров’я та Міністерству охорони навколишнього природного середовища, прокуратура має намір направити звернення до цих міністерств з проханням переглянути відповідність займаним посадам зазначених керівників.