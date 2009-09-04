Головдержслужба застерігає від створення антикорупційних підрозділів

Начальник Головного управління державної служби України Тимофій МОТРЕНКО не виключає, що рішення уряду про створення в усіх органах виконавчої влади антикорупційних підрозділів може призвести до виникнення конфліктів інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.МОТРЕНКО висловив сьогодні на брифінгу в Києві, коментуючи рішення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про створення в органах виконавчої влади - міністерствах, відомствах і обладміністраціях - спеціальних відділів внутрішнього контролю, головним завданням яких буде боротьба з корупцією.

“На мою точку зору, в розрізі повноважень Управління держслужби, то чим більше таких органів, тим краще. А ось чи достатньо буде в них повноважень, враховуючи те, що спосіб їх призначення буде означати для міністра, що він не впливає на цей підрозділ та чи не закладеться конфлікт? Я думаю, що найбільше можна сприяти вирішенню такого роду питань на законодавчому рівні”, - сказав Т.МОТРЕНКО.

Начальник держслужби нагадав, що за ініціативою Головного управління держслужби був розроблений та поданий до Верховної Ради законопроект “Про врегулювання конфліктів інтересів”. “Ми переконані в тому, що з прийняттям такого закону роль і місце такого роду підрозділів буде ефективнішим”, – вважає він.

Водночас Т.МОТРЕНКО переконаний, що прийняття рішення про створення антикорупційних підрозділів є відображенням загальної ситуації з корупцією в Україні. “Терміново потрібно робити якийсь кроки. Але чи є це рішення достатнім? У цьому я не переконаний”, - додав начальник Держслужби.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 26 серпня заявила, що в кожному міністерстві будуть створені антикорупційні управління. “Відповідно до міжнародних рекомендацій Україна має створити в кожному центральному органі виконавчої влади, в кожному місцевому органі влади спеціальні структури, які вивчатимуть кожен нормативний акт і кожне рішення, які приймаються, на предмет наявності корупції в цих діях. І саме тому ми на засіданні уряду таке рішення ухвалили”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таке рішення було ініційовано уповноваженим Кабміну з питань антикорупційної політики Юрієм СУХОВИМ. Згідно з рішенням уряду, антикорупційні відділи підпорядковуватимуться безпосередньо прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО і уповноваженому Кабміну з питань антикорупційної політики.

Тим часом, не всі керівники відомств схвально поставилися до такої ініціативи. Одним із перших своє обурення висловив керівник Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСКИЙ, який вважає, що нова служба дублюватиме діяльність КРУ.

Проти створення антикорупційних відділів у себе виступили також і губернатори. Вони розцінили ідею Ю.ТИМОШЕНКО як її піар-хід перед президентськими виборами.