Фотокор УНІАН постраждав при виконання службових обов‘язків

Фотокореспондент УНІАН по Херсонській області Віталій ДАНИЛЬЧЕНКО постраждав під час рейдерського захоплення адміністративної будівлі заводу ”Таврія” у Новій Каховці, що сталось у четвер, 3 вересня.

Охоронці заводу, прийнявши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа збоку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня, приблизно о 20.30, група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу “Таврія” у Новій Каховці, що на Херсонщині. За словами керівника підприємства, невідомі люди, не надавши жодних документів і пояснень, проникли на територію підприємства і намагалася штурмом захопити будівлю заводу, де розташовані кабінети керівництва, бухгалтерія тощо.

На підприємстві на той час перебувала група працівників, які чергували на випадок спроби захоплення. Однак вони не змогли завадити нападникам вдертися у приміщення.

Керівництво заводу викликало міліцію, яка затримала частину нападників. Зараз вони дають пояснення працівникам МВС стосовно своїх дій.

Під час штурму сталася стрілянина, були застосовані шумо-світлові гранати. Під час сутички постраждали представники обох сторін, є тяжко поранені. Водночас у вказаний час на територію заводу в’їхали кілька автобусів із невідомими особами у чорному одязі й масках, які вчинили на заводі протизаконні дії, внаслідок яких близько 10 осіб отримали поранення і були госпіталізовані.