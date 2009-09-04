Прокуратура столиці проведе перевірку медичної галузі

Прокуратура Києва проведе комплексну перевірку медичної галузі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, “останнім часом засоби масової інформації дедалі частіше повідомляють про випадки відмови закладів охорони здоров’я Києва надавати громадянам безоплатну медичну допомогу. Так само почастішали повідомлення про проблеми з отриманням пільгових ліків, факти вимагання сплати благодійних внесків та неякісного лікування громадян, що спричиняє шкоду їх здоров’ю. Зросла й кількість скарг громадян на неналежне надання лікарських послуг”.

Зважаючи на те, що гарантування професійного, доступного та якісного медичного обслуговування населення завжди було одним із пріоритетних напрямів прокурорського нагляду, прокуратура Києва розпочала комплексну перевірку того, як у столиці додержуються вимоги ст. 49 Конституції України, що гарантує право громадян на безоплатну медичну допомогу, та норм Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Перевірка стосуватиметься, зокрема, фінансування та виконання програм охорони здоров’я, законності та ефективності використання майна лікувальних закладів. Нею будуть охоплені поліклініки, лікарні, медичні інститути тощо. Також прокуратура перевірить діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що стосується виділення коштів та забезпечення потреб медицини.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня лідер Громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК заявив, що фінансування медицини в Києві впало до критичного рівня. За його словами, на ліки у столичних медиків грошей практично немає. «Що говорити про високі медичні технології, якщо на підтримку життєдіяльності однієї невідкладної допомоги в такому районі як Дніпровський (а це 329 тис. киян) щодня виділяється лише два шприци, дві ампули магнезії, дві ампули анальгіну і ампула сульфокамфокаїна - всього на 3,14 грн. Мабуть, столичні чиновники вважають, що з таким «джентльменським набором» медики зможуть надати якусь допомогу», - зазначив лідер ГО “Новий Київ”.