Заступник прокурора Запорізької області на смерть збив скутериста

У Запорізькій області автомобіль під управлінням заступника прокурора Запорізької області Олега СКИДАНОВА на смерть збив 17-річного скутериста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, ДТП сталося 5 вересня близько 14.45.

Зіткнулися автомобіль О.СКИДАНОВА і скутер ”Forsag” під управлінням жителя села Мала Тернівка 1992 р.н.

На місце ДТП виїжджали керівництво Запорізького главку міліції і прокуратури.

На даний момент, згідно з офіційними даними обласної прокуратури, встановлено, що ”О.СКИДАНОВ, управляючи своїм автомобілем, рухаючись автодорогою ”Акимівка-Кирилівка” між населеними пунктами Мала Тернівка і Шелюги близько 14.40 побачив, що в попутному напрямку рухаються два скутери. СКИДАНОВ подав застережливий сигнал. Після цього один скутерист з`їхав з проїжджої частини і зупинився, а другий, не надавши світлового сигналу й сигналу рукою про зміну напрямку руху, почав повертати наліво, перетинаючи проїжджу частину у бік з`їзду до зрошувального каналу. В результаті сталося зіткнення скутера з автомобілем, який продовжував рух у своїй смузі”.

Сьогодні прокурор Запорізької області у зв`язку з ДТП з летальним результатом порушив кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть постраждалого або спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень). Як покарання дана стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Кримінальну справу, згідно з вказівкою Генеральної прокуратури України, передано у провадження прокуратури Дніпропетровської області.