Президенту не сподобалась постанова щодо утилізації відходів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з мотивів невідповідності Основному Закону своїм указом зупинив дію окремих положень постанови Кабінету міністрів від 20 травня 2009 року № 508 щодо утилізації відходів як вторинної сировини.

Текст відповідного указу глави держави оприлюднено на його офіційному веб-сайті.

В постанові уряду № 508 йдеться про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 26 липня 2001 р. №915 «Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини». А саме, пунктами 2 та 5 внесено зміни, якими підприємства та організації усіх форм власності, що використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов`язані самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаної упаковки або укласти з державною компанією «Укрекокомресурси» договори про організацію їх збирання та утилізацію.

У попередній редакції від 26 липня 2001 р., констатує Президент, було передбачено можливість забезпечення утилізації використаної тари підприємствами шляхом укладення договорів не лише з держкомпанією «Укрекокомресурси», а й іншими спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії й умови для надання відповідних послуг.

Оскільки для самостійного здійснення утилізації тари та пакувальних матеріалів, переконаний Президент, зазначеним підприємствам на всій території України потрібно створити належну інфраструктуру, практично виконати це завдання неможливо. Тож постанова уряду №508, вважає глава держави, зобов`язує виробників та імпортерів укладати контракти з єдиним підприємством - державною компанією «Укрекокомресурси», яка фактично стає монополістом на ринку цих послуг. Тим самим, унеможливлюється здійснення підприємницької діяльності більш як 1800 спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії і умови для надання відповідних послуг на території країни.

Таке рішення Кабінету міністрів, зазначає Президент, не відповідає Конституції України, за якою кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, а держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускає неправомірне обмеження та недобросовісної конкуренції, захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання тощо. Крім того, види і межі монополії визначаються законом.

Таким чином, йдеться в указі, вирішивши підзаконним актом питання, віднесені Конституцією України до сфери законодавчого регулювання, уряд порушив норми статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, статті 91 Конституції України, за якими прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради як єдиного законодавчого органу в державі.

Відтак, зазначене рішення Кабміну, вважає Президент, не відповідає нормам низки статей Основного Закону, якими проголошено, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, повинні відповідати їй, а органи виконавчої влади зобов`язані здійснювати повноваження у встановлених Конституцією межах та діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і в межах своєї компетенції.

Ураховуючи викладене, відповідно до п.15 частини першої ст.106 Конституції України, Президент постановив зупинити дію абзацу другого п.5 та абзацу четвертого п.2 постанови Кабінету міністрів від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини».

Глава держави також зобов’язав уряд вжити заходів щодо відновлення конкуренції при наданні послуг зі збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).