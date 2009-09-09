Оприлюднили закон щодо виборів Президента за підписом Литвина

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" офіційно оприлюднюється на веб-сайті Верховної Ради України і опубліковується у газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Як зазначається в повідомленні, відповідний закон був прийнятий Верховною Радою 24 липня 2009 року. Водночас 18 серпня 2009 року Закон було повернуто від Президента України з відповідними пропозиціями.

21 серпня 2009 року ВР, розглянувши пропозиції Президента України, повторно прийняла зазначений Закон з подоланням вето Президента України. За це рішення проголосувало 325 народних депутатів України. 25 серпня 2009 року Закон був направлений на підпис Президента України.

Однак, йдеться у повідомленні, 2 вересня 2009 року Президент України повернув Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" до Верховної Ради України без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови Верховної Ради України відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.

За Конституцією України закон, повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, який не був підписаний та офіційно оприлюднений Президентом України протягом 10 днів, невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом, зазначили в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

У зв`язку з цим, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" офіційно оприлюднюється на веб-сайті ВР і опубліковується у газеті «Голос України» та інших друкованих ЗМІ за підписом голови Верховної Ради України, підкреслюється в повідомленні.