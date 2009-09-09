Прокуратура вимагає поліпшити утримання дітей у приймальниках

Столична прокуратура вимагає поліпшення умов утримання дітей у приймальнику-розподільнику Головного управління МВС України у місті Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, прокуратура столиці перевірила додержання вимог законодавства в діяльності приймальника-розподільника для дітей.

Ввечері 30 серпня із цього приймальника-розподільника втекли п’ятеро дітей, яких згодом розшукала та повернула міліція. Інцидент стався внаслідок невиконання своїх обов’язків працівниками установи. Цей випадок свідчить про відсутність належних умов утримання неповнолітніх правопорушників та серйозні недоліки у підготовці персоналу для роботи з ними.

Окрім того, прокуратура міста констатує незадовільний санітарно-технічний стан приймальника-розподільника. Приміщення, зокрема місця особистої гігієни, потребують негайного ремонту.

Страви для харчування дітей персонал установи готує з грубим порушенням санітарних норм та правил.

У медичному кабінеті приймальника-розподільника зберігались лікарські засоби, термін придатності яких минув.

Прокуратура міста Києва внесла начальнику ГУ МВС України в м. Києві подання, в якому поставила питання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.