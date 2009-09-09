Мін‘юст запровадив антикорупційну “гарячу лінію”

Міністерство юстиції відкрило «гарячу лінію» для повідомлень про випадки корупції в центральному апараті та територіальних органах Мін’юсту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.

Якщо громадяни зіткнулися із випадками неналежної поведінки, зловживаннями або іншими правопорушеннями з боку посадових осіб центрального апарату, територіальних органів, урядових органів, що діють в системі Міністерства юстиції України, слід повідомляти Управлінню з питань запобігання корупції Міністерства юстиції України за телефонами 8 (044)235-65-85, 235-52-81, або електронною адресою dbc.bezpeka.pro@minjust.gov.ua, або на поштову адресу вул. Коцюбинського, буд. 12, м. Київ, Україна.

Як підкреслили в Мін’юсті, антикорупційна лінія запроваджується з метою залучення громадськості до реалізації заходів, спрямованих на запобігання зловживанням та попередження інших правопорушень у центральному апараті, територіальних органах, урядових органах, що діють в системі Міністерства юстиції України.