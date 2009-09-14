Генпрокуратура не забороняла ДАІ використовувати «Візир»

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО запевняє, що Генеральна прокуратура не забороняла Державтоінспекції використовувати прилад «Візир» для фіксації перевищення автомобілями швидкісного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, коментуючи інформацію, яка з’явилася в ЗМІ, про внесення Генпрокуратурою відповідного припису МВС.

«Генпрокуратура не забороняла «Візир». Вони рекомендували нам поки його використовувати як допоміжний фіксуючий засіб для складання протоколів», - сказав О.САВЧЕНКО.

При цьому він зауважив, що 7 липня МВС отримало припис прокуратури, але після консультацій з рядом експертів щодо використання цього приладу 17 липня цього року МВС надало Генпрокуратурі свою відповідь.

«Після цього всього ми дали відповідь Генпрокуратурі 17.07. Після чого відповіді з прокуратури ніякої не надійшло. В суд вони також не зверталися про невиконання припису, і ми вважаємо, що прокуратура сьогодні до нас не має претензій, ну а ми ж до прокуратури ніколи в житті претензій не мали», - зазначив О.САВЧЕНКО.

При цьому він висловив здивування, чому інформація про подання, яке надійшло 7 липня, тільки сьогодні набула резонансу.

«Закон є (про правила дорожнього руху – УНІАН), закон прийнятий, і закон ніхто відмінити не може – ні Генпрокуратура, ні суд, ніхто», - наголосив заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО повідомив сьогодні газеті «Сегодня», що Генпрокуратура винесла припис начальнику ДАІ України Сергію КОЛОМІЙЦЮ з вимогою припинити штрафувати дорожніх порушників без їх відома. Тобто, тепер, згідно з розпорядженням ГПУ, працівники ДАІ мають зупиняти водіїв і разом з ними складати протокол, а не просто фіксувати «Візирем» перевищення швидкості, виписувати штрафи і надсилати поштою «листи щастя».

Якщо розпорядження не виконується, то водій може подавати до суду, повідомив Ю.БОЙЧЕНКО.

Генпрокуратура вважає, що використання «Візира» лише для фіксації порушень не відповідає конституційним правам, а також закону «Про міліцію».