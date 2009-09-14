Зварич вимагає передати його справу іншому відомству

Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою, в якій вимагає передати розслідування його справи іншому правоохоронному органу.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар адвокатів екс-судді І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

У своїй заяві І.ЗВАРИЧ наголошує на тому, що якщо підходити до розслідування його справи “з позиції закону, то вона не може розслідуватись Генеральною прокуратурою України”, зокрема, тому, що 18 грудня 2008 року на пленарному засіданні Верховної Ради О.МЕДВЕДЬКО разом з Сергієм КІВАЛОВИМ “переконували народних депутатів України, що я злочинець”.

“Ви підтримали категорично С.КІВАЛОВА, що я 8 місяців отримував хабарі від суддів і ділив зразу в кабінеті, що я писав записки про те, що я хабарник і визнаю свою вину”, - йдеться у заяві І.ЗВАРИЧА до О.МЕДВЕДЬКА.

“Крім того, за словами екс-судді, - що це брехня, і Вас просто підставили Ваші підлеглі прокурори і слідчі, Ви не могли не розуміти, що до обвинувального вироку суду я - обвинувачений, а не злочинець і не хабарник, а тому поширювати недостовірну інформацію перед громадянами України Вам не личило”.

При цьому І.ЗВАРИЧ поінформував, що до О.МЕДВЕДЬКА та до С.КІВАЛОВА в Печерський райсуд м. Києва ним заявлено позови про захист честі та гідності.

І.ЗВАРИЧ наголошує у своїй заяві на тому, що розслідування його справи має проводити інший правоохоронний орган, оскільки «генеральний прокурор України грубо порушив 62 статтю Конституцію України, і є особисто зацікавленим в справі відносно мене».

Крім того, екс-суддя вимагає від О.МЕДВЕДЬКА порушити кримінальну справу відносно заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА та начальника слідчого відділу Генпрокуратури Володимира ЖЕРБИЦЬКОГО, які розслідують його справу.

«Представник Генеральної прокуратури України, Ваш заступник Р.КУЗЬМІН мало того, що переконував громадян України, що моя вина встановлена і доведена, ще декілька місяців тому визначив мені вже і покарання - в’язницю. Оскільки в діях Р.КУЗЬМІНА та В.ЖЕРБИЦЬКОГО вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 387 ч. 2 Кримінального кодексу України, Ви, як генеральний прокурор України, зобов’язані порушити відносно них кримінальну справу, так як, розголошуючи дані слідства, ганьблячи мене, принижуючи мою честь та гідність, ці суб’єкти діяли з прямим умислом», - йдеться у заяві І.ЗВАРИЧА до генпрокурора України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. Нині він перебуває під вартою.