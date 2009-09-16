Міліція заявляє про затримання віце-мера Сімферополя

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму заявляє про затримання віце-мера Сімферополя Марини ЧЕРНОВОЇ.

«Затримано й поміщено в ізолятор тимчасового тримання заступника Сімферопольського міського голови Марину ЧЕРНОВУ», - сказано в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції, текст якого передано УНІАН.

У кримському главку МВС заявили, що затримання чиновника «проведено в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання в Сімферопольській міськраді».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня співробітники міліції провели обшук у мерії Сімферополя. Вилучення документів і жорстких дисків з комп`ютерів відбулося в комітеті із земельних ресурсів і в комітеті з архітектури. Також було проведено обшук у кабінеті віце-мера М.ЧЕРНОВОЇ.