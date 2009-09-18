Україна і Чехія обмінюватимуться митною інформацією

Україна і Чехія підписали протокол про співпрацю у сфері обміну митною та статистичною інформацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби України, у рамках ІІІ засідання українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва відбулась церемонія підписання протоколу між Державною митною службою України, Державним комітетом статистики України, Чеським статистичним управлінням та Генеральним митним директоратом Чеської Республіки про співробітництво у сфері обміну митною та статистичною інформацією.

Також відбулась зустріч голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА та генерального директора Генерального митного директорату Чеської Республіки Павела НОВОТНИ.

Керівники митних адміністрацій обговорили актуальні питання співробітництва України та Чеської Республіки в галузі митної справи. Зокрема, голова Держмитслужби звернув увагу на взаємодію у сфері боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Так упродовж 2007 – 2008 років митні органи України направили 32 запити чеським колегам. За результатами розгляду цих запитів порушена одна кримінальна справа та чотири справи про порушення митних правил на загальну суму 3 млн. грн. У поточному році порушено 3 справи про порушення митних правил. Разом з тим, 95% відповідей на українські запити підтверджували законність операцій, що свідчить про прозорість торгівлі між Україною та Чехією.

На зустрічі також обговорювалися питання аналізу та управління ризиками, здійснення пост-аудиту, сприяння у захисті прав інтелектуальної власності. Сторони обмінялись досвідом у доланні проблем, що стоять перед сучасними митними службами.

Як переконані в Держмитслужбі, реалізація на практиці положень підписаного протоколу дасть змогу шляхом проведення обміну статистичною інформацією та статистичних зіставлень виявляти товари, які потенційно можуть використовуватися як предмети контрабанди та порушення митних правил, що у свою чергу підвищить ефективність протидії митним правопорушеннями.