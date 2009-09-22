Прокурор заперечує інформацію про зняття Маркова з розшуку

Прокурор Миколаївської області Микола СТОЯНОВ заперечує інформацію, яка з’явилася в окремих ЗМІ та з боку окремих громадських організацій, про те, що начебто екс-депутат Одеської міськради Ігор МАРКОВ знятий з внутрідержавного розшуку.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН по телефону.

«Я цього не робив», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи дійсно постановою прокуратури, як стверджує дехто, вказану особу було знято з розшуку.

Водночас він відмовився коментувати будь-які подробиці, пославшись на те, що не робить це по телефону, оскільки не знає людину, з якою розмовляє.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області оголосило в державний розшук та завело відповідну розшукову справу стосовно колишнього депутата І.МАРКОВА.

Правоохоронці нагадали, що ще 2 вересня 2007 року в Одесі представники однієї з політичних партій проводили санкціонований пікет з приводу встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ. Під час цього заходу І.МАРКОВ спільно з іншими невстановленими особами намагався зірвати пікет та влаштував бійку. Внаслідок цього інциденту кільком учасникам пікету було завдано тілесних ушкоджень.

У зв’язку з чим прокурором Одеської області стосовно І.МАРКОВА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Злісне хуліганство», що передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

Згодом, зазначили в ДГЗ, за рішенням Генеральної прокуратури цю кримінальну справу для проведення досудового слідства було направлено до Слідчого управління УМВС України в Миколаївській області. Для проведення процесуальних дій, наголосили в МВС, І.МАРКОВУ неодноразово надсилалися повістки про виклик до слідчого. Однак підозрюваний ці виклики ігнорував, стверджують правоохоронці.

Слідчий виніс постанову про оголошення І.МАРКОВА в державний розшук. Водночас отримано дозвіл суду на затримання І.МАРКОВА та доставлення його до суду під вартою.

Наразі здійснюються оперативно-розшукові заходи щодо з’ясування місця перебування підозрюваного.

Сьогодні, 21 вересня, понад 100 активістів громадського руху «Комітет оборони Одеси», Миколаївської обласної організації Народного Руху України, правозахисного руху Миколаївщини та інших організацій пікетували Генеральну прокуратуру України, вимагаючи притягнення до відповідальності прокурора Миколаївської області М.СТОЯНОВА. Вони також просять узяти під особистий контроль хід резонансних справ і оголосити І.МАРКОВА у державний та міжнародний розшук.