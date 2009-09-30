У вбивстві прокурора Таращанського району підозрюється друг його сім`ї

У розслідуванні кримінальної справи про вбивство прокурора Таращанського району Сергія Мрука підозрюється друг його сім`ї.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє газета ”Сегодня” в номері від 30 вересня.

”Домінують версії розправи із С.Мруком з особистих мотивів і на грунті помсти”, - повідомляє видання. З неофіційних же джерел «Сегодня» стало відомо, що безслідно зник один з головних підозрюваних — місцевий підприємець, нібито добре знайомий з членами сім`ї вбитого, який приятелював з його дружиною і проходив на даному етапі як свідок.

«Одне з двох, - припускає слідчий Генпрокуратури, — це чоловік або причетний до вбивства (приміром, замовив С.Мрука) і завбачливо зник, або невинний, але побоюється, що потрапить у коло підозрюваних, і з нього виб`ють зізнання, адже злочин хочуть розкрити якомога швидше».

За даними видання, відразу після вбивства пішли чутки, що злочин пов`язаний із земельними відносинами або з наркоторгівлею. Але мер Таращі Микола ГОРОБЧЕНКО це заперечує.

«Сергій Петрович ніколи не висувався, і я заперечую його причетність до якихось земельних операцій, - зазначив мер міста. - Неподалік райцентру були затримані наркоторгівці, але прокурор з цим випадком ніяк не пов`язаний».

Близьке до керівництва облпрокуратури джерело сказало, що в слідства домінує побутова версія. Але в Копачівці, де 30 вересня поховають С.Мрука, її ставлять під сумнів. Селищний голова Микола САВЧУК заявив, що не чув про конфлікти в сім`ї Мрука. «Жили мирно, їх дитина на канікулах була тут, у бабусі з дідусем», зазначив він.

На причетність до вбивства також відпрацьовується ще один чоловік - якийсь час назад він погрожував С.Мруку у зв`язку зі смертю від серцевого нападу близького родича. Той помер у суді під час слухання справи, звинувачення в якій підтримував покійний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 20.00 у службовому кабінеті прокуратури Таращанського району Київської області невідома особа ранила з вогнепальної зброї прокурора району С.Мрука. Прокурор помер дорогою до лікарні. Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу.