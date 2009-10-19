СБУ розповіло про свою участь у справі про розтління дітей

Служба безпеки України бере участь у розслідуванні кримінальної справи про розтління дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Ялті керівник Служби безпеки країни Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В даний час працівники спецслужби виконують всі необхідні доручення Генеральної прокуратури щодо цієї резонансної справи, також під час розслідування використовуються технічні можливості СБУ.

«Процес жорстко взято під контроль генпрокурора», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він закликав політиків і журналістів не робити заяв і не коментувати цю справу.

«Відповідати треба слідчому у кабінеті слідчого, а не робити заяви, а потім їх спростовувати і на цьому спекулювати», - сказав керівник спецслужби.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також висловив свою особисту думку, як громадянина України і як батька, про те, що дітям і сім`ї «треба дати спокій».

«Є процесуальні норми. Всі охочі поговорити, будь ласка, до слідчого», - сказав він.