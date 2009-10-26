У Києві затримано відомого у кримінальних колах «злодія в законі»

У Києві працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України затримали громадянина Грузії, відомого в кримінальних колах «злодія в законі» на прізвиська - «Нос», «Аміран Ланчхутський» та «Дєдушка».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як встановили оперативники, «Нос» перебував на території України нелегально, займався протиправною діяльністю, зокрема, намагався впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі України та Центральної Європи. З метою перерозподілу сфер впливу у кримінальному середовищі він прибув з Італії на територію України для проведення «злодійської сходки».

«Дєдушку» затримали в порядку ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через Україну) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Наразі вирішується питання щодо депортації затриманого до Республіки Грузія, поінформували в ГУБОЗ.