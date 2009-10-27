Мерія Херсона б‘є на сполох: йде несанкціонований збір інформації про виборців

Мерія Херсона занепокоєна випадками несанкціонованого збору інформації про виборців і закликає херсонців бути пильними.

Як вказано у спеціальному зверненні до мешканців обласного центру, розміщеному на офіційному сайті мерії та в місцевих ЗМІ, до виконавчих органів районних у місті рад надходить інформація від херсонців, що їх відвідують за місцем проживання особи, які представляються працівниками відділів ведення Реєстру виборців. Вони, посилаючись на невідомі списки, говорять, що прийшли з метою уточнення персональних даних у списку виборців.

Мерія переконана, що будь-які дії, пов’язані з уточненням персональних даних у Реєстрі виборців, відповідно до законодавства України, уповноважені виконувати лише посадові особи відділів ведення Реєстру виборців безпосередньо у відділах за місцем їх розташування.

«Будь-які відвідування вдома з проханням уточнити ваші персональні дані є порушенням закону», - зазначається у звернені.

Мерія закликає всіх жителів Херсона бути пильними та обережними і не давати інформацію невідомим особам.

Також, всім охочим пропонується перевірити свої дані у виборчих списках, звернувшись до відділів ведення Реєстру виборців, що працюють у приміщеннях виконавчих комітетів районних у місті рад.