ФПУ вимагає від Кабміну усунути порушення при перерахунку пенсій
Права працюючих пенсіонерів
Федерація профспілок України вимагає від Кабінету міністрів негайно усунути порушення прав працюючих пенсіонерів при перерахунку пенсій.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ФПУ.
”Міністерство праці та соціальної політики України та Пенсійний фонд України спільним листом від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 зобов’язали свої підвідомчі органи проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2009 році із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні не за 2008, як встановлено законодавством, а за 2007 рік (1197,91 грн.), що призвело до значного заниження сум перерахунку. Внаслідок протиправного, незаконного рішення двох органів виконавчої влади пенсіонери щомісяця втрачають від 200 до 400 грн”.
Як зазначається в документі, на запит ФПУ Міністерство юстиції України підтвердило, що роз’яснення двох відомств безпідставне, лист підлягає скасуванню і відкликанню.
У зв’язку з цим Федерація профспілок України вимагає від Кабінету міністрів України негайно розглянути це питання на засіданні уряду, скасувати вказане протиправне роз’яснення Мінпраці і Пенсійного фонду України й поновити порушені права працюючих пенсіонерів.