ФПУ вимагає від Кабміну усунути порушення при перерахунку пенсій

Федерація профспілок України вимагає від Кабінету міністрів негайно усунути порушення прав працюючих пенсіонерів при перерахунку пенсій.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ФПУ.

”Міністерство праці та соціальної політики України та Пенсійний фонд України спільним листом від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 зобов’язали свої підвідомчі органи проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2009 році із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні не за 2008, як встановлено законодавством, а за 2007 рік (1197,91 грн.), що призвело до значного заниження сум перерахунку. Внаслідок протиправного, незаконного рішення двох органів виконавчої влади пенсіонери щомісяця втрачають від 200 до 400 грн”.

Як зазначається в документі, на запит ФПУ Міністерство юстиції України підтвердило, що роз’яснення двох відомств безпідставне, лист підлягає скасуванню і відкликанню.

У зв’язку з цим Федерація профспілок України вимагає від Кабінету міністрів України негайно розглянути це питання на засіданні уряду, скасувати вказане протиправне роз’яснення Мінпраці і Пенсійного фонду України й поновити порушені права працюючих пенсіонерів.