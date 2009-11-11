До КС надійшло подання Президента щодо постанов уряду про залучення рядом держкомпаній кредитів

10 листопада до Конституційного Суду України надійшло подання Президента України щодо постанов Кабінету міністрів про залучення деякими державними компаніями кредитів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, йдеться про постанови «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов`язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва» від 14 жовтня 2009 року № 1090, «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 14 жовтня 2009 року № 1092, «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 14 жовтня 2009 року» від 21 жовтня 2009 року № 1131.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення у секретаріат суду.